Mỹ tuyên bố đã phá hủy khả năng tiến hành các hoạt động chống Israel của Iran

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 20/5, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper cho biết, chiến dịch “Cuồng nộ” cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quân sự của Iran đã đẩy lùi đáng kể năng lực chiến tranh của Tehran. Theo ông Cooper, các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới cung cấp vũ khí kéo dài nhiều thập niên của Iran cho các lực lượng đồng minh trong khu vực như Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi tại Yemen.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 13/6/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Tư lệnh CENTCOM nhận định điều này đã làm giảm đáng kể nguy cơ xảy ra thêm một cuộc tấn công tương tự vụ Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7/10/2023. Đô đốc Cooper cho biết, khoảng 85% năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã bị phá hủy. Ông nói, chiến dịch của Mỹ đã đánh trúng “ba trụ cột đe dọa và cưỡng ép” của Tehran, gồm chương trình hạt nhân, hệ thống tên lửa và máy bay không người lái, cùng mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Theo bản điều trần bằng văn bản, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 10.200 phi vụ và khoảng 13.500 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan tới năng lực triển khai ảnh hưởng quân sự của Iran. Trong số đó, hơn 1.450 cuộc tấn công nhằm trực tiếp vào các cơ sở sản xuất vũ khí, khiến năng lực chế tạo và tích trữ tên lửa cùng máy bay không người lái tầm xa của Tehran bị đẩy lùi nhiều năm.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên điều trần, nghị sĩ Dân chủ Adam Smith cho rằng, bất chấp những thiệt hại quân sự, cuộc chiến hiện vẫn là “một thảm họa chiến lược”. Ông Adam Smith nhận định, chính quyền Iran vẫn chưa sụp đổ và thậm chí đang trở nên cứng rắn hơn kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nghị sĩ này cũng cảnh báo về các tác động kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.