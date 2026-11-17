Trong bài đăng trên mạng xã hội X, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cho biết ông và nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi với trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov để thảo luận về các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình Ukraine. Hai đặc phái viên Mỹ cũng tiến hành cuộc điện đàm với đại diện Ukraine và các đối tác châu Âu nhằm phối hợp những nỗ lực ngoại giao đang được triển khai.

Theo ông Kushner, Washington đang hợp tác chặt chẽ với Nga, Ukraine và châu Âu nhằm tìm kiếm một giải pháp có thể chấm dứt xung đột, tăng cường an ninh châu Âu và tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn tồn tại những thách thức đáng kể và các bên sẽ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Những động thái ngoại giao mới diễn ra sau khi các quan chức Mỹ, Nga và Ukraine nối lại đàm phán tại Abu Dhabi vào tuần trước, đánh dấu cuộc tiếp xúc ba bên đầu tiên sau chín tháng. Sau cuộc đàm phán này, ông Kushner và ông Witkoff đã tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời đề cập khả năng đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, triển vọng mở rộng thành phần đàm phán vẫn chưa rõ ràng. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 16/11 cho biết Nga chưa đồng ý để các đại diện châu Âu tham dự vòng đàm phán hòa bình Ukraine sắp tới. Trong khi đó, ông Kushner cho biết phía Mỹ đang tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và châu Âu, nhằm giúp các bên trao đổi về những quan ngại an ninh và đề xuất liên quan đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tuyến mới với hai đặc phái viên Mỹ và đại diện các nước châu Âu về triển vọng giải quyết xung đột. Tuy nhiên, cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo nước này nhận được thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu tại Ukraine trong đêm 16/11 và ngày 17/11.