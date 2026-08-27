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Tổng thống Iran khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ thất bại

Thứ Năm, 05:24, 27/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua (26/8) cho biết, Mỹ sẽ không đạt được gì với vòng trừng phạt kinh tế mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Theo tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Mỹ sẽ “không đạt được gì với áp lực kinh tế ở giai đoạn này, giống như đã không thể đạt được gì trong chiến tranh”. Ông Masoud Pezeshkian cho biết, nguyên tắc của Iran là hiểu và giải quyết các vấn đề thông qua tương tác và đàm phán, nhưng sẽ kiên quyết chống lại áp lực kinh tế, như nước này đã làm và sẽ tiếp tục làm.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 24/8 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm “bóp nghẹt nền kinh tế Iran”, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia không tham gia chiến dịch này.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bị đình trệ khi hai bên tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này phần lớn vẫn bị tê liệt, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Cũng trong hôm qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Iran và chỉ được mở trở lại khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của nước này.

Trong khi người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia cho biết, quân đội đã khôi phục khả năng chiến đấu bằng việc tái cấu trúc tất cả các hệ thống vũ khí bị hư hại và nhập khẩu thiết bị mới từ nước ngoài.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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