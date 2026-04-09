Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Vance dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ với Iran

Thứ Năm, 05:57, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 8/4 xác nhận Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán của chính quyền Tổng thống Donald Trump tới Pakistan vào cuối tuần này để mở vòng đối thoại trực tiếp mới với Iran, trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận rộng hơn sau lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, phái đoàn Mỹ còn có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, vòng đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào sáng 10/4 theo giờ địa phương tại Islamabad.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Iran ngay sau khi Tổng thống Trump đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran để mở ra cơ hội thương lượng. Theo phía Nhà Trắng cho biết, vai trò của ông Vance không phải mới xuất hiện ở giai đoạn cuối, mà đã được mô tả là “rất đáng kể và then chốt” trong toàn bộ hồ sơ Iran từ đầu cuộc khủng hoảng đến nay. Bà Leavitt cũng tiết lộ đã có các cuộc trao đổi giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc liên quan tới tiến trình này.

nha trang xac nhan pho tong thong vance dan dau doan dam phan my voi iran hinh anh 1
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong buổi họp báo ngày 8/4 (Ảnh: Quang Trung)

Một điểm đáng chú ý khác là Nhà Trắng đồng thời phát tín hiệu cứng rắn về nội dung đàm phán. Theo bà Leavitt, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump và nhóm đàm phán là xử lý kho uranium làm giàu của Iran, coi đây là “lằn ranh đỏ” không thể lùi bước.

 "Vấn làm giàu hạt nhân đứng đầu danh sách ưu tiên của Tổng thống và nhóm đàm phán. Như tôi đã nói ở phần đầu, đó là lằn ranh đỏ mà Tổng thống sẽ không lùi bước và ông ấy đã cam kết đảm bảo. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ được thực hiện thông qua ngoại giao", bà Leavitt cho biết.

Bà Leavitt cũng cho biết thêm, phía Iran đã phát đi tín hiệu đồng ý giao nộp lượng uranium đã làm giàu. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính rằng khi Israel phát động các cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, Iran có 440 kg uranium đã làm giàu với độ tinh khiết 60%. Cũng theo bà Leavitt, phía Iran sẽ không được phép cung cấp vũ khí cho các lực lượng uỷ nhiệm trong khu vực.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán vẫn bị phủ bóng bởi thực tế là lệnh ngừng bắn hiện nay hết sức mong manh. Phó Tổng thống Vance mô tả đây là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong khi cả Washington lẫn Tehran đều công khai bày tỏ sự dè chừng. Thêm vào đó, phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn cũng đang là điểm gây tranh cãi. Tại buổi họp báo, bà Leavitt cho biết, phía Israel đã ủng hộ quyết định của ông Trump về việc tạm dừng tấn công Iran, nhưng đồng thời khẳng định, Lebanon không nằm trong thỏa thuận này.

Bà Leavitt cũng nhắc lại lập trường đó khi nói với báo giới rằng, Lebanon không phải là một phần của lệnh ngừng bắn, bất chấp việc Pakistan trước đó phát tín hiệu rộng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc dù một kênh đối thoại Mỹ-Iran đang được mở ra tại Islamabad thì nguy cơ bùng phát lại giao tranh trên các mặt trận liên quan, đặc biệt là Lebanon, vẫn hoàn toàn hiện hữu.

Nhà Trắng vẫn tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của Tổng thống Trump là buộc Iran phải mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải, không có phí hay bất kỳ hạn chế nào. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược không chỉ với Mỹ và Iran mà còn với toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Nhà Trắng đàm phán Mỹ - Iran thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran xung đột Trung Đông Tổng thống Donald Trump
Tin liên quan

Thế giới tạm thở phào khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn?

VOV.VN - Các nhân vật theo đường lối cứng rắn với Iran tại Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đang lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn hay không.

VOV.VN - Các nhân vật theo đường lối cứng rắn với Iran tại Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đang lựa chọn cách tiếp cận đúng đắn hay không.

Iran tái phong tỏa eo biển Hormuz, cáo buộc Mỹ vi phạm điều kiện ngừng bắn

VOV.VN - Iran đã một lần nữa siết chặt hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới nhằm phản ứng trước các đòn tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

VOV.VN - Iran đã một lần nữa siết chặt hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới nhằm phản ứng trước các đòn tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD sau thông tin ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Giá dầu thế giới giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran, gắn với việc mở lại eo biển Hormuz.

Lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đối mặt nguy cơ đổ vỡ ngay ngày đầu tiên

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, lệnh ngừng bắn vừa đạt được và có hiệu lực sáng 8/4 giữa Mỹ và Iran, đã lập tức đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, khi các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục được ghi nhận ở cả Iran, các nước vùng Vịnh và đặc biệt là tại chiến trường Lebanon.

