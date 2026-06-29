Giá dầu hôm nay 29/6: Giá dầu tăng sau các cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran

Cụ thể, sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent, tương đương 0,672%, lên 72,51 USD/thùng vào lúc 23h13 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 69,94 USD/thùng, tăng 71 cent, tương đương 1,03%.

Giá dầu Brent đã giảm 10,6% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, sau khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, lưu lượng vận chuyển đã chậm lại sau các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz từ thứ Năm (25/6), bao gồm cả một tàu chở dầu có liên quan tới Qatar, dẫn đến các cuộc tấn công từ Mỹ và Iran trong đợt leo thang tồi tệ nhất kể từ khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một báo cáo: "Thị trường có khả năng sẽ đánh giá lại giả định về sự phục hồi nhanh chóng nguồn cung dầu từ vùng Vịnh Ba Tư”.

Giá dầu thô giảm hơn 3%, hướng tới mức giảm mạnh trong tuần khi các tàu chở dầu tiếp tục rời khỏi eo biển Hormuz, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung một ngày sau khi 1 tàu chở hàng bị va chạm gần Oman.

Giá dầu giảm, lo ngại nguồn cung dần tan biến

Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 71,99 USD/thùng, giảm 3,27 USD/thùng, tương đương 4,34%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ kết thúc ở mức 69,23 USD/thùng, giảm 2,69 USD/thùng, tương đương 3,74%.

Kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm tuần trước, giá dầu Brent đã giảm 10,86%, trong khi giá dầu WTI giảm 9,62% trong tuần. Trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, thị trường lo ngại nguồn cung sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng những lo ngại đó dường như đang dần tan biến.

Giá dầu Brent đã giảm 10,86%, giá dầu WTI giảm 9,62% trong tuần qua

Theo dữ liệu vận chuyển từ LSEG, Tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu vào thứ Sáu, tại cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh, sau gần 4 tháng tạm ngừng. Dữ liệu cũng cho thấy, 2 tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC), có khả năng chở 2 triệu thùng dầu, đã nhận dầu thô tại nhà ga trong khi 1 tàu khác đang chờ ở gần đó.

June Goh - Nhà phân tích thị trường dầu mỏ cấp cao tại Sparta Commodities cho biết, hiện đang có đợt bán tháo trên diện rộng, khi thị trường phản ứng với lượng dầu chảy ra khỏi eo biển Hormuz tăng lên và việc Trung Quốc chưa tăng nhu cầu dầu thô.

Hôm thứ Năm, cả hai hợp đồng dầu chuẩn đều tăng hơn 2% sau khi 1 tàu chở hàng bị trúng vật thể lạ gần Oman, khiến cơ quan vận tải biển của Liên Hợp quốc phải tạm dừng chương trình sơ tán tự nguyện.

Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, Iran đã nổ súng vào tàu chở hàng khi nó cố gắng đi qua eo biển. Chính quyền Iran cho biết an ninh của các tàu thuyền đi qua ngoài các tuyến đường được chỉ định ở eo biển Hormuz không được đảm bảo. Tuy nhiên, hôm thứ Năm lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển này đã tăng lên mức cao nhất trong tuần này kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã mở lại tuyến đường thủy, lưu lượng giao thông tổng thể vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày trước chiến tranh.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin hôm thứ Sáu rằng, chính quyền Nga đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong vài tháng. Nga đang đối mặt với các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây thiệt hại nặng nề cho các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của nước này.

Đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 25/6. Giá xăng E10RON95-V 20.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III 19.910 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 19.910 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S 21.860 đồng/lít; Dầu hỏa 20.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S là 15.030 đồng/kg.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 8671/BTC-CST gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam để xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Dự thảo đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu; đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026.