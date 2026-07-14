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Mỹ và Iran tấn công nhau dữ dội, Tehran luật hóa việc kiểm soát eo Hormuz

Thứ Ba, 18:15, 14/07/2026
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VOV.VN - Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang Iran trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công loạt mục tiêu Mỹ tại 2 quốc gia khu vực, đáp trả đòn không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã đánh trúng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Jordan và Bahrain.

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Khói bốc lên sau khi một UAV của Iran bị tiêu diệt rạng sáng ngày 14/7 tại Manama, Bahrain (Ảnh: Reuters)

Tại Bahrain, các vũ khí Iran phá hủy loạt khí tài đắt tiền của quân đội Mỹ gồm hệ thống radar của tổ hợp đánh chặn tên lửa Patriot, radar kiểm soát không phận của Hạm đội 5 và hệ thống radar cảnh báo sớm C-RAM. Giới chức Bahrain thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, không được đề cập.

Tại Jordan, Iran tuyên bố đã đánh trúng và gây hư hại cho căn cứ không quân chủ chốt của quân đội Mỹ, song không cung cấp thông tin chi tiết. Trong khi đó, truyền thông Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ lãnh thổ Iran.

Vài giờ trước tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo: lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích quy mô lớn kéo dài trong 5 giờ nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Theo đó, các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã đánh phá các cơ sở quân sự tại hàng loạt khu vực trên khắp Iran, trong đó có Bushehr, Chahbahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas. CENTCOM khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.   

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay xác nhận lực lượng này đã tấn công và vô hiệu hóa 2 tàu hàng nước ngoài cố tình phớt lờ cảnh báo và tìm cách vượt qua vùng biển này. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng UAE thông báo 2 tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa hành trình của Iran tấn công và gây cháy tại vùng biển của Oman, phía Nam eo Hormuz. Ít nhất 1 thủy thủ người Ấn Độ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tấn công.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Iran thông báo nổ súng tấn công tàu hàng tại eo Hormuz vì không tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn của Tehran.

Cũng về eo biển Hormuz, Chủ tịch Ủy ban An ninh thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi trưa nay thông báo Quốc hội Iran đã bắt đầu tiến trình xây dựng một bộ luật đặc biệt về vấn đề quản lý eo Hormuz. Bộ luật có tên gọi “Hành động Chiến lược về đảm bảo An ninh và Phát triển bền vững của Eo Hormuz và Vịnh Ba Tư”. Ông Azizi khẳng định Iran cương quyết bảo vệ các lằn ranh đỏ của mình, đặc biệt là liên quan việc kiểm soát và quản lý eo Hormuz.  

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ eo biển Hormuz, đồng thời thực hiện thu phí lên tới 20% giá trị hàng hóa, đối với các tàu thương mại lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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