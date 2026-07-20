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Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Thứ Hai, 17:39, 20/07/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay thông báo sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giảm leo thang, hạ nhiệt xung đột. Tehran đồng thời khẳng định các biện pháp ngoại giao và quân sự hoàn toàn có thể được tiến hành song song, miễn sao đảm bảo được lợi ích quốc gia.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tuần tổ chức tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran, thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Theo đó, Iran tiếp nhận thông tin từ các nhà trung gian, đồng thời cũng chuyển tải thông điệp tới Mỹ qua kênh ngoại giao này.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Về khả năng tiến hành song song cả biện pháp ngoại giao và quân sự, ông Baqaei cho rằng điều này là hoàn toàn có thể. Bởi cũng giống như biện pháp quân sự, ngoại giao cũng có thể giúp đảm bảo mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran.

Đây là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh quy mô lớn bùng phát ngày 11/7 giữa các lực lượng Mỹ và Iran, giới chức Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột. Trước đó, Tehran nhiều lần khẳng định không thể đàm phán và đối thoại với Washington, khi mà hành động thù địch chống Iran còn tiếp diễn.

Hiện chưa rõ động cơ thực sự phía sau tuyên bố sẵn sàng đàm phán của Iran là gì. Tuy nhiên, một số nguồn tin khu vực nhận định đây có thể là kết quả của biện pháp gây áp lực quân sự quyết liệt mà Tổng thống Donald Trump tiến hành, thông qua chiến dịch không kích tăng cường kéo dài liên tục 9 ngày qua của Mỹ vào Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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