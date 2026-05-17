Nóng thế giới ngày 17/5: Iran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán với Mỹ

Iran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, trong đó cuộc chiến Iran được coi là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm.

Ông Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian chuyển tải thông điệp, không được đề cập. Đặc biệt, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kiên nhẫn với Iran đang cạn kiệt. Ông Trump đồng thời khẳng định đã đạt được đồng thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc eo biển Hormuz phải được mở lại.

Các tàu được cấp phép qua eo biển Hormuz, đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Reuters

Iran cấp phép thêm cho nhiều tàu đi qua eo Hormuz. Thông báo mới của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về cấp phép cho tàu thuyền đi qua biển Hormuz, được công bố chỉ một ngày sau lực lượng này tuyên bố đã chấp thuận cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, trong khi truyền thông Nhà nước Iran cũng đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông.

Thông báo của IRGC khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành với các "nghị định thư pháp lý mới" mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép, đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép, không được đề cập.

Nga gợi ý một quốc gia mới có thể trở thành trung gian giữa Iran và các nước Arab. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15/5 cho rằng Ấn Độ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và các nước Arab nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Theo kênh truyền RT, phát biểu sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước BRICS do Ấn Độ đăng cai, ông Lavrov nhấn mạnh New Delhi sở hữu kinh nghiệm ngoại giao, uy tín và tầm ảnh hưởng đủ lớn để thúc đẩy đối thoại giữa các bên trong khu vực.

Theo Ngoại trưởng Nga, dù BRICS với tư cách một khối khó có thể đảm nhận vai trò trung gian hòa giải, song các quốc gia thành viên riêng lẻ vẫn có thể tham gia thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho các cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ông Lavrov cho rằng Ấn Độ có lợi ích trực tiếp tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, do phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ khu vực này. Vì vậy, New Delhi có thể tận dụng vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS để thúc đẩy đối thoại giữa Iran và các quốc gia Arab, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, chiến dịch được thực hiện tại thành phố Gaza với mục tiêu là al-Haddad, người mà Israel cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Theo phía Israel, al-Haddad là một trong những “kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến việc bắt giữ con tin sau đó. Israel cũng cho rằng nhân vật này từ chối thực thi kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, bao gồm việc Hamas giải giáp và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Một quan chức an ninh cấp cao Israel cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy chiến dịch ám sát “đã thành công”. Tuy nhiên, Hamas chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi truyền thông quốc tế chưa thể xác minh độc lập tình trạng của al-Haddad sau vụ tấn công.

Mỹ tuyên bố tiêu diệt phó chỉ huy toàn cầu của ISIS trong chiến dịch tại Nigeria. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truht social tối 15/5, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch được thực hiện theo chỉ thị trực tiếp của ông và ca ngợi đây là “một nhiệm vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ và rất phức tạp”.

Theo ông Trump, lực lượng Mỹ và lực lượng vũ trang Nigeria đã phối hợp thực hiện chiến dịch này nhằm loại bỏ tên khủng bố hoạt động mạnh nhất thế giới.

Tổng thống Trump cho biết, Abu-Bilal al-Minuki đã tìm cách ẩn náu tại châu Phi nhưng bị tình báo Mỹ theo dõi sát sao. Tổng thống Mỹ cũng cảm ơn chính phủ Nigeriavì đã phối hợp trong chiến dịch quân sự này. Thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian và quy mô chiến dịch hiện chưa được phía Mỹ công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào tháng 9/2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào mùa thu năm nay theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là thông báo vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ngày 15/5. Được biết, Tổng thống Mỹ Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Mỹ vào ngày 24/9 khi dự tiệc chiêu đãi ngày 15/5 vừa qua.

Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc từ 19 - 20/5. Ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến 20/5.

Thông tin từ Điện Kremlin cũng xác nhận, Tổng thống Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19/5. Trong thời gian thăm Trung Quốc, ông sẽ có các cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo nước chủ nhà, bao gồm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Tổng thống Nga tới Trung Quốc trong năm nay, thể hiện tầm quan trọng của quan hệ Nga – Trung trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.

Ông Trump cân nhắc gói vũ khí cho Đài Loan sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, ông Trump cho biết hai bên đã đạt được “tiến triển quan trọng” trong nỗ lực ổn định quan hệ song phương, dù vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc liên quan tới Iran và vấn đề Đài Loan.

“Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói khi được hỏi liệu có phê duyệt gói vũ khí cho Đài Loan hay không.

Chính quyền Trump hồi tháng 12/2025 từng phê chuẩn một gói hỗ trợ vũ khí trị giá 11 tỷ USD dành cho Đài Loan, được xem là lớn nhất từ trước tới nay, song kế hoạch này vẫn chưa được triển khai. Quốc hội Mỹ sau đó tiếp tục thông qua thêm một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD vào tháng 1/2026, nhưng thương vụ chưa thể có hiệu lực nếu chưa được Tổng thống chính thức trình lên Quốc hội.

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus. Phát biểu sau cuộc họp với giới chức quân đội và tình báo, ông Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục ghi nhận những nỗ lực từ phía Nga nhằm gia tăng vai trò của Belarus trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua.

“Chúng tôi nắm được các cuộc tiếp xúc bổ sung giữa Nga và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm thuyết phục ông ấy tham gia vào các hoạt động gây hấn mới của Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Theo ông Zelensky, Nga đang xem xét các kế hoạch tác chiến theo cả hướng nam và bắc từ lãnh thổ Belarus, có thể nhằm vào khu vực Chernihiv-Kiev của Ukraine hoặc trực tiếp nhắm tới một quốc gia NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không công bố thêm chi tiết về các thông tin tình báo này.