Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Giá dầu tăng do lo ngại xung đột mới giữa Mỹ và Iran

Thứ Bảy, 05:00, 16/05/2026
VOV.VN - Giá dầu đã tăng hơn 3% sau khi những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran làm giảm thêm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền quanh eo biển Hormuz.

Giá dầu đã tăng hơn 3% sau khi những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran làm giảm thêm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền quanh eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 3,35%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ kết thúc giao dịch ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng, tương đương 4,2%.

Trong tuần qua, giá dầu Brent đã tăng 7,84% và WTI tăng 10,48% do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran. “Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở nên đối đầu hơn đáng kể. Mặc dù lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, nhưng hy vọng về việc nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz đã tan biến", các nhà phân tích của Commerzbank cho biết.

Phil Flynn - Nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cũng cho biết trong một bản ghi chú rằng, thế giới đã tiêu thụ lượng dầu dự trữ ở mức kỷ lục. Việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz cho thấy thị trường vật chất sẽ thắt chặt hơn, có khả năng thiếu hụt sản phẩm lọc dầu và gây áp lực tăng giá trong những tuần và tháng tới.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Theo Reuters, cuối ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng khoảng 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và trong bối cảnh lo ngại eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, bất chấp việc Tehran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,77 USD, tương đương 1,67%, lên 107,49 USD một thùng vào lúc 06:42 GMT. Giá đã đạt mức cao nhất trong phiên là 107,99 USD vào đầu ngày.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng 2,13 USD, tương đương 2,11%, lên 103,30 USD/thùng.

Trong tuần này, giá dầu Brent đã tăng gần 6%, trong khi giá dầu WTI tăng hơn 7%, do sự không chắc chắn về thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong cuộc xung đột Mỹ và Israel với Iran.

Giá xăng, dầu trong nước ổn định

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 14/5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dàu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 7/5.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít, giá bán là 24.070 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít, giá bán mới là 23.450 đồng/lít.

Ảnh minh họa

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 14/5 giảm 270 đồng/lít, giá bán mới là 27.220 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 2.740 đồng/lít, giá bán là 27.710 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 20.580 đồng/kg.

Tương tự kỳ điều hành trước, kỳ này liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 7/5 và kỳ điều hành ngày 14/5 là: 128,732 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,260 USD/thùng, tương đương giảm 3,20%); 130,838 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,568 USD/thùng, tương đương giảm 3,37%); 146,038 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 7,616 USD/thùng, tương đương giảm 4,96%); 687,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,816 USD/tấn, tương đương giảm 3,62%).

Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm

VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

PV/VOV.VN
Tag: giá dầu giá dầu thế giới dầu mỏ giá dầu hôm nay giá xăng eo biển hormuz iran mỹ israel xung đột trung đông giá dầu ngày 16/5
Giá xăng dầu hôm nay 15/5: Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 106,32 USD/thùng
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trước những lo ngại ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 60 cent, tương đương 0,57%, lên 106,32 USD/thùng.

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu sáng 15/5 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trước những lo ngại ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 60 cent, tương đương 0,57%, lên 106,32 USD/thùng.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều nay 14/5
VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 280 đồng/lít xuống còn 24.070 đồng/lít từ 15h00 hôm nay (14/5); giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 23.130 đồng/lít; Xăng E10 giảm 280 đồng/lít còn 23.450 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Giá dầu tăng nhẹ trước hội nghị Mỹ - Trung
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Giá dầu Brent giảm còn 106,95 USD/thùng
VOV.VN - Ngày 13/5, giá dầu giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến xung quanh lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Xi Jinping.

Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu Brent tăng lên 104,51 USD/thùng
VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 97,44 USD/thùng, tăng 2,02 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,75 USD/thùng, tăng 2,46 USD/thùng.

