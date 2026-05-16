Iran bắt tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz

Theo truyền hình Nhà nước Iran, con tàu bị bắt giữ khi đang chở theo 450.000 thùng dầu thô của Iran. Nguồn tin khẳng định, phương tiện đã giấu tên thật và thay đổi các đặc điểm nhận dạng, hòng tránh sự giám sát của các lực lượng chức năng Iran.

Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: AP

Số dầu chuyên chở trái phép trên tàu đã bị tịch thu. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Tehran cũng chưa công bố xử biện pháp xử lý liên quan.

Trước đó, Iran nhiều lần tuyên bố đã bắt giữ và xử lý theo pháp luật các tàu cố tình vi phạm quy định, bao gồm quy định về quản lý kinh tế và an ninh hàng hải, tại các khu vực eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.