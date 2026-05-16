中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran bắt tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 21:14, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin Hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz do vi phạm quy định quản lý kinh tế.

Theo truyền hình Nhà nước Iran, con tàu bị bắt giữ khi đang chở theo 450.000 thùng dầu thô của Iran. Nguồn tin khẳng định, phương tiện đã giấu tên thật và thay đổi các đặc điểm nhận dạng, hòng tránh sự giám sát của các lực lượng chức năng Iran.

iran bat tau cho dau nuoc ngoai tai eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao. Ảnh: AP

Số dầu chuyên chở trái phép trên tàu đã bị tịch thu. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Tehran cũng chưa công bố xử biện pháp xử lý liên quan.

Trước đó, Iran nhiều lần tuyên bố đã bắt giữ và xử lý theo pháp luật các tàu cố tình vi phạm quy định, bao gồm quy định về quản lý kinh tế và an ninh hàng hải, tại các khu vực eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

eo-bien-hormuzjpg-16020538.jpg

Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (16/5) khẳng định, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran bắt tàu chở dầu eo Hormuz hải quân quản lý kinh tế Tehran vịnh Ba Tư và vịnh Oman an toàn hàng hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh
Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt
Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982
Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982

VOV.VN - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai bên trao đổi về tình hình xung đột tại Trung Đông và quyền quá cảnh không bị cản trở theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982

Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982

VOV.VN - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai bên trao đổi về tình hình xung đột tại Trung Đông và quyền quá cảnh không bị cản trở theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc
Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc

Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc

VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz
Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ