Mỹ và Ukraine nối lại đàm phán tại Miami

Vòng đàm phán mới diễn ra hơn một tháng sau cuộc gặp trực tiếp gần nhất tại Geneva vào ngày 17-18/2, khi các cuộc thảo luận ba bên giữa Kiev, Moscow và Washington được tổ chức. Cuộc thảo luận ba bên tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 5/3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

Dù Mỹ đã nỗ lực trong nhiều tháng nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, tiến triển trong các vấn đề then chốt gần đây gần như đình trệ, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran đang diễn ra.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đồng dẫn đầu phái đoàn Mỹ cùng ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump - cho biết cuộc gặp với phía Ukraine mang tính “xây dựng”. Ông cho hay các cuộc thảo luận tập trung vào việc thu hẹp bất đồng và giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, song không nêu chi tiết nội dung.

Trong bài phát biểu tối 21/3, Tổng thống Zelensky hoan nghênh vòng đàm phán mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ngoại giao và nỗ lực chấm dứt xung đột. Ông cũng cho rằng vấn đề then chốt hiện nay là xác định mức độ sẵn sàng của Nga trong việc tiến tới một giải pháp thực sự nhằm chấm dứt chiến sự, cũng như liệu Moscow có hành động một cách thiện chí và có trách nhiệm hay không, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng do tình hình liên quan đến Iran.

Các quan chức châu Âu cảnh báo rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không, có thể bị chậm trễ khi Washington ưu tiên nguồn lực cho Trung Đông. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, cho biết hiện đang có “sự cạnh tranh đối với cùng một loại tài sản quân sự”.

Phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán gồm nhiều quan chức cấp cao như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Serhiy Kyslytsia và lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine tại Quốc hội, ông David Arakhamia.

Vòng đàm phán lần này không có sự tham gia của phái đoàn Nga. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Nga từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Mỹ, thay vào đó đề xuất tổ chức tại Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tuần này cho biết các cuộc đàm phán với Kiev đang trong trạng thái “tạm dừng” do ảnh hưởng từ xung đột liên quan đến Iran.