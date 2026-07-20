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Mỹ vừa không kích, vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran

Thứ Hai, 10:33, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 19/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

“Mỹ luôn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đã nhiều lần thử với Iran và chúng tôi sẽ tiếp tục thử. Nếu cánh cửa đó mở ra, chúng tôi sẽ rất vui mừng”, ông Rubio nói với các phóng viên trước khi khởi hành đến Manila, Philippines, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các hội nghị liên quan.

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Khói bốc lên từ một vụ tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Iran (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng chỉ trích Iran vì đã tấn công tàu thuyền và cản trở việc lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Điều này bất chấp thực tế là Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 nhằm mục đích xác lập lệnh ngừng bắn và khôi phục giao thông qua tuyến đường thủy quan trọng này.

“Họ không thể có một bản ghi nhớ hợp tác còn hiệu lực nếu họ vi phạm các điều khoản của nó. Họ tiếp tục gửi tín hiệu rằng họ muốn nói chuyện, muốn đàm phán, nhưng hành vi của họ là điều chúng tôi đang đáp trả. Và hành vi của họ là phóng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu thuyền, kể cả đêm nay”, ông Rubio nói thêm.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được thông tin về một vụ cháy tàu ngoài khơi bờ biển Oman gần eo biển Hormuz.

UKMTO cho biết vụ việc xảy ra cách Kumzar, phía Bắc Oman, 8 hải lý về phía Tây Bắc: “Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác minh”.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào hai tàu chở dầu “không tuân thủ” sau khi cố gắng vượt qua tuyến đường phía Nam của eo biển Hormuz, qua vùng biển ngoài khơi Oman.

Phan Tùng/VOV.VN
(Tổng hợp)
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