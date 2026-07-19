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Thời sự quốc tế tối 19/7: Hơn 550 người thương vong sau 3 tuần Mỹ tấn công Iran

Chủ Nhật, 23:21, 19/07/2026
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VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế tối 19/7 cập nhật diễn biến nóng trên thế giới: Hơn 550 người thương vong sau 3 tuần xung đột giữa Mỹ và Iran, cùng nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý khác.

Xem thêm: Iran chặn 2 tàu hàng ở eo Hormuz và tấn công dữ dội các căn cứ Mỹ

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Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

PV/VOV.VN
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