Thời sự quốc tế tối 19/7: Hơn 550 người thương vong sau 3 tuần Mỹ tấn công Iran

Xem thêm: Iran chặn 2 tàu hàng ở eo Hormuz và tấn công dữ dội các căn cứ Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
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VOV.VN - Không quân Mỹ đang điều động trở lại các máy bay chiến đấu F-16CJ Block 50 từ Đức tới Trung Đông trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được mở rộng.
VOV.VN - Không quân Mỹ đang điều động trở lại các máy bay chiến đấu F-16CJ Block 50 từ Đức tới Trung Đông trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được mở rộng.
VOV.VN - Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay (19/7) đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh tiếp diễn.
VOV.VN - Sau nhiều giờ tương đối yên tĩnh, quân đội Mỹ sáng sớm nay (19/7) đã mở lại chiến dịch không kích vào Iran, đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp giao tranh tiếp diễn.
VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang phải thay đổi phương thức tác chiến khi tấn công các chiến hào của đối phương, trong bối cảnh máy bay không người lái (UAV) xuất hiện ngày càng dày đặc trên chiến trường.
VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang phải thay đổi phương thức tác chiến khi tấn công các chiến hào của đối phương, trong bối cảnh máy bay không người lái (UAV) xuất hiện ngày càng dày đặc trên chiến trường.