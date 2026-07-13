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Đức ghi nhận gần 100 trường hợp đuối nước trong đợt nắng nóng tháng 6

Thứ Hai, 05:26, 13/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, giới chức Đức ghi nhận gần 100 trường hợp tử vong do đuối nước trong tháng 6 vừa qua, nhất là trong bối cảnh đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tìm đến các sông, hồ và khu vực tắm tự nhiên để giải nhiệt.

Theo số liệu vừa công bố của Hiệp hội Cứu hộ Đức (DLRG), con số gần 100 người tử vong vì đuối nước trong tháng 6 là mức tổn thất nghiêm trọng nhất kể từ mùa hè lịch sử năm 2003. Đáng báo động, hơn 90% nạn nhân là nam giới và có khoảng 40 người đang ở độ tuổi khỏe mạnh, dưới 30 tuổi.

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Hơn 90% nạn nhân là nam giới và có khoảng 40 người đang ở độ tuổi khỏe mạnh, dưới 30 tuổi - Ảnh: Reuters

Hiệp hội Cứu hộ Đức cho biết phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tại sông và hồ, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dòng chảy mạnh, thay đổi nhiệt độ nước đột ngột hoặc địa hình phức tạp. Tổ chức này nhận định nhiều nam giới trẻ tuổi thường đánh giá quá cao khả năng bơi lội của bản thân và chủ quan trước các rủi ro khi xuống nước.

Trước tình hình trên, các chuyên gia cứu hộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tắm tại các khu vực vắng bãi cứu nạn, không xuống nước sau khi uống rượu, bia và bắt buộc phải có bước làm mát, giúp cơ thể thích nghi với nhiệt độ nước để tránh sốc nhiệt dẫn đến co quắp, ngừng tim.

Giới quan sát cho rằng số ca đuối nước gia tăng là một trong những hệ lụy đáng lo ngại của các đợt nắng nóng cực đoan đang xuất hiện ngày càng thường xuyên tại châu Âu. Xu hướng này cho thấy các nước không chỉ phải tăng cường ứng phó với nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, mà còn cần đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực sông, hồ và bãi tắm trong mùa hè.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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