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NATO cân nhắc mở rộng chương trình hạt nhân với một số quốc gia châu Âu

Chủ Nhật, 05:37, 02/08/2026
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VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét các phương án triển khai thêm năng lực hạt nhân của Mỹ trên khắp châu Âu nhằm đáp trả các mối đe dọa từ Nga.

Theo truyền thông châu Âu, ngày 31/7, Ba Lan, Phần Lan và Litva đang được xem xét là các quốc gia có khả năng đăng cai sự kiện này. Các cuộc thảo luận bao gồm cả việc Ba Lan mong muốn gia nhập Chương trình chia sẻ hạt nhân. Chương trình này bao gồm việc Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm lâu nay đối với việc vận chuyển và nhập khẩu vũ khí hạt nhân và quốc hội Litva đang xem xét dự luật nhằm bãi bỏ lệnh cấm triển khai hạt nhân trong Hiến pháp.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra về những điều chỉnh đối với lập trường hạt nhân của liên minh, mặc dù các chi tiết vẫn được giữ bí mật.

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Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Robert Peters cho biết Mỹ có thể mở rộng sự hiện diện hạt nhân của mình ở châu Âu trong vòng 2 năm tới. Ông gợi ý việc bổ sung từ 100 đến 150 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược có thể là một bước đi thích hợp, có khả năng đòi hỏi cơ sở hạ tầng lưu trữ mới ở Ba Lan và Phần Lan.

Ngược lại, cựu giám đốc chính sách hạt nhân của NATO, Jim Stokes, cho rằng việc di chuyển các tài sản hạt nhân của Mỹ đến gần biên giới Nga là không cần thiết vì các nhiệm vụ hiện tại có thể được thực hiện hiệu quả từ các căn cứ ở Tây Âu.

Trước đó, Na Uy trở thành thành viên mới nhất trong sáng kiến hạt nhân của Pháp. Động thái này đưa Na Uy trở thành quốc gia thứ chín tham gia khuôn khổ răn đe quân sự tiên tiến của Pháp, sau những động thái tương tự từ Thụy Điển và Đan Mạch, khi các đồng minh châu Âu củng cố kế hoạch dự phòng trong trường hợp sự hỗ trợ quân sự của Mỹ lung lay.

Hải Đăng/VOV-Praha
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