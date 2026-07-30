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NATO kích hoạt các phương tiện phòng không sau sự cố ở Ba Lan

Thứ Năm, 21:51, 30/07/2026
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VOV.VN - Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không trên mặt đất và trên không để ứng phó "vụ vi phạm không phận", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) cho biết.

Ngày 30/7, một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu (SHAPE) tại Mons, Bỉ, nói với các nhà báo rằng Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không liên quan đến việc phát hiện một vật thể lạ trong không phận Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã mô tả vật thể này là một "tên lửa Nga".

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Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường - nơi một vật thể bay không xác định rơi xuống sau khi vi phạm không phận Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Ông Donald Tusk đã đến thị sát hiện trường vụ việc và cho rằng vật thể bay nêu trên là tên lửa hành trình Kh-101 do Nga sản xuất, song nhấn mạnh Warsaw muốn "chắc chắn 100% về chủng loại tên lửa và ai đã phóng nó".

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: "Không có mối đe dọa trực tiếp, do tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở và chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay. Cũng không có lý do nào để cho rằng tên lửa nhắm mục tiêu vào Ba Lan".

"Ba Lan và NATO đã kích hoạt các phương tiện phòng không trên mặt đất và trên không để ứng phó sự cố này", người phát ngôn của SHAPE nói. Theo người phát ngôn này, liên minh "đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Ba Lan về vụ vi phạm không phận Ba Lan"; khẳng định rằng NATO "sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ" của các nước thành viên.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

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Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
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