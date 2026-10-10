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NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Thứ Bảy, 16:57, 10/10/2026
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VOV.VN - NATO bác thông tin chuẩn bị phong tỏa Kaliningrad của Nga, khẳng định không tìm kiếm đối đầu nhưng đủ năng lực răn đe và đáp trả.

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Repubblica của Italy ngày 10/10, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch phong tỏa vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

“Về vấn đề Kaliningrad, mọi việc cần được làm rõ: NATO không chuẩn bị bất kỳ kế hoạch phong tỏa nào. Những thông tin về nguy cơ này đều dựa trên một kịch bản không tồn tại”, ông Dragone nhấn mạnh.

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NATO khẳng định không có kế hoạch phong tỏa Kaliningrad. Ảnh: AP

Theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, liên minh không tìm kiếm sự đối đầu với Nga, song sở hữu đủ kho vũ khí và sức mạnh quân sự để bảo đảm khả năng răn đe hiệu quả, đồng thời có thể phản ứng nhanh chóng nếu xảy ra hành động tấn công.

Ông Dragone cũng đánh giá tình hình tại sườn phía Đông của NATO hiện “nghiêm trọng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”.

Tuyên bố của quan chức NATO được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả của bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào nhằm vào lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại phiên toàn thể lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Nga, đặc biệt là vùng Kaliningrad hoặc các khu vực khác của nước này, vấn đề sử dụng toàn bộ các loại vũ khí hiện có của quân đội Nga chắc chắn sẽ lập tức được đặt ra.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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