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Nền tảng xã hội kiện Australia vì lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Thứ Ba, 11:07, 03/11/2026
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VOV.VN - Ngày 3/11, quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội của Australia lần đầu bị kiện ra tòa khi một số nền tảng xã hội cho rằng lệnh cấm này vi hiến vì hạn chế việc trao đổi thông tin chính trị tại Australia.

 

Hôm nay (3/11), Tòa án Tối cao Australia mở vụ xét xử nền tảng Reddit và nhóm vận động Dự án tự do số kiện chính phủ Australia vì cho rằng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội của nước này là vi phạm hiến pháp vì hạn chế người dân tham gia các cuộc thảo luận về chính trị.

nen tang xa hoi kien australia vi lenh cam tre em su dung mang xa hoi hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters.

Reddit cho biết mặc dù công ty chia sẻ với chính phủ về với mục tiêu bảo vệ những người trẻ tuổi trên không gian mạng song cho rằng có các biện pháp khác hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu này.

Trong khi đó, chính phủ Australia rằng, quy định này phục vụ mục tiêu chính đáng làm giảm thiểu nguy cơ gây hại cho những người dưới 16 tuổi từ các nền tảng xã hội, từ các thuật toán và các tính năng trên các nền tảng này như cơ chế cuộn trang vô hạn, thông báo liên tục và tính năng “thích”.

Đây là lần đầu tiên quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi của Australia bị kiện ra tòa sau khi quy định có hiệu lực vào tháng 12/2025.

Theo thông báo của Ủy ban An ninh mạng Australia, kể từ khi quy định này có hiệu lực, gần 5 triệu tài khoản mạng xã hội đã bị chặn trên 10 nền tảng gồm Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, X, TikTok, YouTube, Kick, Reddit và Twitch.

Việt Nga/VOV-Australia
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