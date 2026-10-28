Số liệu mà Hội đồng Khí hậu Australia công bố hôm nay (28/10) cho thấy, kể từ khi quan hệ giữa Mỹ và Israel với Iran căng thẳng, Australia là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình hình này do Australia nhập khẩu tới 90% lượng dầu diesel từ nước ngoài.

Australia chi bổ sung cao gấp đôi các nước khác để nhập khẩu dầu diesel. Ảnh minh họa: Reuters

Số liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2026, số tiền mà Australia phải chi thêm để nhập khẩu dầu diesel phục vụ nhu cầu nội địa đã lên tới 9 tỷ AUD, trở thành quốc gia bỏ thêm nhiều tiền nhất trên thế giới để nhập khẩu dầu diesel so với mức chi thông thường và cao gấp đôi so với quốc gia đứng thứ hai trong danh sách.

Việc chi thêm nhiều tiền để nhập khẩu nhiên liệu khiến cho giá thành nhiên liệu tại Australia tăng nhanh và tăng cao. Các cửa hàng bán nhiên liệu phải chi thêm 5 tỷ AUD để nhập hàng, chi phí vận tải đường bộ đã tăng 15% trong quý II/2026 khiến cho giá cả các mặt hàng đều tăng cao. Chính phủ Australia cũng đã chi 3,3 tỷ AUD để trợ giá nhiên liệu nhưng khi các biện pháp này chấm dứt, giá nhiên liệu đã tăng vọt 14,8% trong 1 tháng.

Sở dĩ Australia phải chi thêm khoản tiền khổng lồ để nhập dầu diesel là vì giá nhiên liệu tăng cao trên toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ dầu diesel ở nước này không hề giảm mà còn đang tăng lên, cao gần 2,5 lần so với năm 2000. Trong đó, dầu diesel cung cấp cho phương tiện vận tải chiếm một phần quan trọng.

Thực tế này cho thấy Australia là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các biến động liên quan đến giá nhiên liệu trên thế giới. Thực tế này cũng đặt ra nhu cầu về việc cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và khuyến khích việc sử dụng năng lượng tái tạo rộng rãi hơn tại các gia đình và doanh nghiệp.