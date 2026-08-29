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Danh sách người mất tích nối dài - Nepal nối lại cứu hộ, bất chấp nguy cơ lũ mới

Thứ Bảy, 06:25, 29/08/2026
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VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực biên giới giữa hai nước, sau khi phải tạm dừng do nguy cơ một hồ nước hình thành bởi sạt lở đất bị vỡ bờ.

Tính đến 5 giờ sáng nay (29/8 - theo giờ Việt Nam) Nepal đã xác nhận 579 người thiệt mạng và 1.924 người vẫn mất tích. Trong khi đó, tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, 7 người được xác nhận thiệt mạng và 554 người mất tích. Con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng, bởi nhiều khu vực miền núi hẻo lánh vẫn bị cô lập.

Tại Nepal, hàng nghìn nhân viên an ninh cùng trực thăng quân sự đã  được huy động trở lại để tiếp cận những khu vực chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, sau một thời gian tạm dừng do một hồ nước hình thành sau thảm họa bị vỡ bờ.

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Đội ngũ cứu trợ chuyên biệt Ấn Độ. Ảnh: ANI

Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn hiện hữu bởi hai hồ nước hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng sông. Hiện hồ thứ nhất đang có dấu hiệu cạn dần, trong khi hồ thứ hai tiếp tục dâng nước và có diện tích bề mặt lớn hơn hồ thứ nhất. Dự báo mưa gió mùa trong những ngày tới có thể tiếp tục làm mực nước tăng, tạo thêm sức ép lên các khu vực hạ lưu.

Hiện danh sách người mất tích cũng đang ngày càng dài ra bên ngoài Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal.

Thảm họa tiếp tục thu hút sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế, dù đến nay Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài đến tham gia cứu hộ trực tiếp. Bộ Ngoại giao Anh cho biết, các nhân viên ứng phó khủng hoảng sẽ đến Kathmandu trong ngày hôm nay, nhằm tăng cường hoạt động lãnh sự. Việc triển khai này là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm ứng phó với thảm họa ở Nepal, bao gồm khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5 triệu bảng Anh (6,77 triệu đô la Mỹ) cho các nỗ lực cứu trợ và phục hồi.

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Đội ngũ cứu trợ chuyên biệt Ấn Độ. Ảnh: ANI

Các nhân viên Anh được điều động sẽ hỗ trợ công dân Anh đến và đi khỏi sân bay, cũng như hỗ trợ những người đang tìm kiếm thông tin về người thân mất tích.

Trong khi đó, Ấn Độ xác nhận một đội ngũ cứu hộ chuyên biệt và y tế gồm 11 thành viên đã tới Nepal, trên chuyến bay hỗ trợ thứ ba của Không quân Ấn Độ. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhóm này đang chuẩn bị hỗ trợ chuyên biệt cho một chiến dịch cứu hộ tại một dự án thủy điện, nơi người dân được cho là đang bị mắc kẹt bên trong một đường hầm.

 

Đình Nam/VOV-New Delhi
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