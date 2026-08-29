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Sau lũ quét, Nepal cần hỗ trợ kỹ thuật, chưa cần trợ giúp tìm kiếm cứu nạn

Thứ Bảy, 14:44, 29/08/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal khẳng định, nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới với Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài.

Tính đến trưa 29/8 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát Nepal xác nhận, số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người.

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Quân đội Nepal tìm kiếm cứu hộ hôm 28/8 tại khu vực vừa xảy ra lũ quét. Ảnh: PTI.

Theo Ngoại trưởng Nepal, các lực lượng cứu hộ trong nước vẫn đang đảm nhiệm tốt công việc tìm kiếm, cứu nạn thông thường, vì vậy không cần thêm các đội nước ngoài thực hiện những nhiệm vụ tương tự. Tuy nhiên, với những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và chuyên môn đặc biệt, Nepal đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế.

Theo ông Khanal, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, nước này chưa có nhiều kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng cho hoạt động cứu hộ trong đường hầm, do đó rất cần sự hỗ trợ về kỹ thuật và trang thiết bị từ bên ngoài.

Hiện Nepal đang đề nghị hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cầu dã chiến để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, nhiều thi thể đã bị nước lũ cuốn trôi xuống các khu vực cách tâm điểm thảm họa khoảng 100 km. Ông Khanal cảnh báo số thi thể được tìm thấy có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Một số bệnh viện tại các địa phương này đang quá tải vì phải tiếp nhận quá nhiều thi thể, trong khi thiếu các phương tiện cần thiết để bảo quản.

Hiện các cơ quan Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức nhân đạo đang hỗ trợ chính quyền Nepal cung cấp lương thực, nước sạch, chỗ ở, chăm sóc y tế và các nhu yếu phẩm khẩn cấp.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 20.000 hộ gia đình tại hai huyện Nuwakot và Rasuwa có thể cần hỗ trợ lương thực; hơn 50.000 người cần nước sạch, vệ sinh và các điều kiện vệ sinh khẩn cấp. Khoảng 17.000 trẻ em, 1.500 phụ nữ mang thai và đang cho con bú cùng 9.000 trẻ vị thành niên cần được hỗ trợ dinh dưỡng.

Liên hợp quốc cảnh báo công tác cứu trợ vẫn gặp nhiều khó khăn do đường sá bị phá hủy và sạt lở tiếp tục cản trở việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ mới đang hiện hữu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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