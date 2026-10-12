Nepal: Hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt sau lũ quét

Quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục trong ngày 13/10. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong do lũ quét, nhưng 5 người dân vẫn mất tích sau khi dòng bùn đen và đất đá cuốn trôi nhiều nhà cửa. Trận lũ quét cũng đã làm hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có ba nhà máy thủy điện.

Ảnh chụp khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét ngày 11/10 tại huyện Gorkha, Nepal. (Nguồn: Reuters)

Đại diện Dự án Khu bảo tồn Manaslu, đơn vị quản lý tuyến đường đi bộ đường dài nổi tiếng của Nepal cho biết, hơn 100 du khách đi bộ đường dài chưa thể trở về do một phần tuyến đường đã bị cuốn trôi. Những người muốn kết thúc hành trình cần được sơ tán bằng đường hàng không, trong khi du khách muốn tiếp tục có thể ở lại các địa điểm an toàn, nơi vẫn có quán ăn và nhà trọ.

Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển núi tích hợp (ICIMOD), lũ có thể bắt nguồn từ việc một dòng sông bị chặn tạm thời bởi sạt lở bất ngờ vỡ ra. Các chuyên gia nhận định công tác ứng phó cần được ưu tiên hàng đầu vào lúc này, song việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra trận lũ quét sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp Nepal giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước các thảm họa tự nhiên trong tương lai.