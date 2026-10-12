English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nepal: Hơn 100 du khách nước ngoài mắc kẹt sau lũ quét

Thứ Hai, 23:06, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo giới chức Nepal, ngày 12/10, lực lượng chức năng đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài, sau vụ sạt lũ quét xảy ra một ngày trước đó, tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía Tây.

Quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục trong ngày 13/10. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong do lũ quét, nhưng 5 người dân vẫn mất tích sau khi dòng bùn đen và đất đá cuốn trôi nhiều nhà cửa. Trận lũ quét cũng đã làm hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có ba nhà máy thủy điện.

nepal hon 100 du khach nuoc ngoai mac ket sau lu quet hinh anh 1
Ảnh chụp khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét ngày 11/10 tại huyện Gorkha, Nepal. (Nguồn: Reuters)

Đại diện Dự án Khu bảo tồn Manaslu, đơn vị quản lý tuyến đường đi bộ đường dài nổi tiếng của Nepal cho biết, hơn 100 du khách đi bộ đường dài chưa thể trở về do một phần tuyến đường đã bị cuốn trôi. Những người muốn kết thúc hành trình cần được sơ tán bằng đường hàng không, trong khi du khách muốn tiếp tục có thể ở lại các địa điểm an toàn, nơi vẫn có quán ăn và nhà trọ.

Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển núi tích hợp (ICIMOD), lũ có thể bắt nguồn từ việc một dòng sông bị chặn tạm thời bởi sạt lở bất ngờ vỡ ra. Các chuyên gia nhận định công tác ứng phó cần được ưu tiên hàng đầu vào lúc này, song việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra trận lũ quét sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp Nepal giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước các thảm họa tự nhiên trong tương lai.

Quốc Khánh/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lũ quét tại Nepal: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, phải tiếp tế bằng đường không
Lũ quét tại Nepal: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, phải tiếp tế bằng đường không

VOV.VN - Giới chức Nepal đang khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra sáng 11/10 tại huyện Gorkha, miền Trung nước này.

Lũ quét tại Nepal: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, phải tiếp tế bằng đường không

Lũ quét tại Nepal: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, phải tiếp tế bằng đường không

VOV.VN - Giới chức Nepal đang khẩn trương tìm kiếm 5 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra sáng 11/10 tại huyện Gorkha, miền Trung nước này.

Nepal sơ tán khẩn cấp khi lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà
Nepal sơ tán khẩn cấp khi lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà

VOV.VN - Người dân sống dọc sông Budhi Gandaki ở miền bắc Nepal đã sơ tán hôm 11/10 sau khi lũ quét cuốn trôi nhà cửa và phá hủy nhiều công trình trong khu vực.

Nepal sơ tán khẩn cấp khi lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà

Nepal sơ tán khẩn cấp khi lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà

VOV.VN - Người dân sống dọc sông Budhi Gandaki ở miền bắc Nepal đã sơ tán hôm 11/10 sau khi lũ quét cuốn trôi nhà cửa và phá hủy nhiều công trình trong khu vực.

Lại xảy ra lũ quét ở Nepal: Ít nhất 10 người mất tích, nhiều cầu bị cuốn trôi
Lại xảy ra lũ quét ở Nepal: Ít nhất 10 người mất tích, nhiều cầu bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ quét xảy ra tại lưu vực sông Budhi Gandaki, huyện Gorkha của Nepal sáng nay (11/10), khiến ít nhất 10 người mất tích, cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất có thể đã làm tắc nghẽn dòng chảy của con sông dẫn đến trận lũ quét ở hạ lưu.

Lại xảy ra lũ quét ở Nepal: Ít nhất 10 người mất tích, nhiều cầu bị cuốn trôi

Lại xảy ra lũ quét ở Nepal: Ít nhất 10 người mất tích, nhiều cầu bị cuốn trôi

VOV.VN - Lũ quét xảy ra tại lưu vực sông Budhi Gandaki, huyện Gorkha của Nepal sáng nay (11/10), khiến ít nhất 10 người mất tích, cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất có thể đã làm tắc nghẽn dòng chảy của con sông dẫn đến trận lũ quét ở hạ lưu.

Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng
Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng

VOV.VN - Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc – Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.

Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng

Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng

VOV.VN - Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc – Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ