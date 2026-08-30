Nepal mở cửa cho chuyên gia quốc tế trong cuộc đua cứu người sau lũ quét

Sau 5 ngày xảy ra trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.

Hậu quả lũ quét ở Nepal vô cùng nặng nề. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều ngày cứu hộ, những khó khăn mà Nepal phải đối mặt ngày càng rõ rệt. Hàng loạt tuyến đường và cầu bị phá hủy, nhiều khu dân cư bị cô lập, trong khi địa hình núi cao, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc đưa lực lượng và thiết bị tới hiện trường vô cùng khó khăn. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm những người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm của những dự án thủy điện. Đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật chuyên biệt và cũng là lý do Nepal bắt đầu mở rộng hợp tác với các lực lượng cứu hộ nước ngoài.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết: "Các cơ quan an ninh và các đội ứng phó khác của chúng tôi hiện đang xử lý tình hình một cách hiệu quả. Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi đã đề nghị sự hỗ trợ chuyên biệt và cụ thể từ các nước láng giềng thân thiện. Sự hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong các lĩnh vực như mở lối vào các đường hầm nơi có người mắc kẹt, cung cấp công nghệ xác định vị trí người còn sống tại vùng bị ảnh hưởng, hỗ trợ phân tích pháp y và ADN nhanh chóng, cũng như cung cấp các nhà xác để bảo quản thi thể".

Theo Bộ Ngoại giao Nepal, các đội chuyên gia từ Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép tham gia hỗ trợ trong ba lĩnh vực: giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Các đội cứu hộ sẽ tập trung tại hai huyện Rasuwa và Nuwakot, nơi có nhiều dự án thủy điện bị ảnh hưởng.

Sự thay đổi này cho thấy nhà chức trách Nepal đang ưu tiên huy động những năng lực mà lực lượng trong nước khó có thể đáp ứng trong điều kiện hiện nay. Một đội cứu hộ đường hầm của Ấn Độ đã tới Nepal, trong khi các đội tìm kiếm, cứu nạn của Trung Quốc cũng được triển khai.

Cùng với việc tìm kiếm người mất tích, một bài toán cấp thiết khác là đưa hàng cứu trợ tới những cộng đồng đang bị cô lập. Nepal đã đề nghị hỗ trợ các thiết bị bay không người lái vận tải hạng nặng để chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm tới những khu vực mà đường bộ gần như không thể tiếp cận.

Nepal giải cứu gần 2.700 người tại vùng lũ, quốc tế tăng cường viện trợ VOV.VN - Ngày 30/8, quân đội Nepal lúc 7h (giờ địa phương) cho biết họ đã giải cứu 2.697 người tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ quét ngày 26/8.

Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác cũng đang phối hợp với quân đội Nepal vận chuyển vật tư y tế tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Balwinder Singh Chawla, Trưởng nhóm Chương trình Tiêm chủng và Các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nepal cho biết: "Dường như cả ngôi làng đã bị lũ cuốn trôi. Có những gia đình đã bị lũ cuốn đi. Các cơ sở y tế cũng bị lũ cuốn trôi, và người dân đang rất cần được hỗ trợ. Tổ chức Y tế Thế giới đang nỗ lực đánh giá nhu cầu và hỗ trợ chính phủ Nepal bằng mọi khả năng tốt nhất ở thời điểm hiện tại".

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, với hy vọng mong manh rằng vẫn còn những người sống sót đang chờ được giải cứu. Hy vọng ấy không phải không có cơ sở. Ngày 28/8, lực lượng Cảnh sát vũ trang Nepal đã nghe thấy tiếng khóc từ một đống đổ nát ở huyện Rasuwa và giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi, sau khoảng 3 ngày bị mắc kẹt. Cô bé sau đó được đưa tới Kathmandu điều trị và bắt đầu có thể nói chuyện sau khi được nghỉ ngơi, ăn uống. Câu chuyện của bé gái trở thành một tia hy vọng giữa thảm họa, đồng thời tiếp thêm lý do để các đội cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian, tìm kiếm những người có thể vẫn còn mắc kẹt dưới những đống đổ nát hoặc trong các đường hầm thủy điện.

Trận lũ quét đã biến công tác cứu nạn tại Nepal thành một cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Và trong cuộc chạy đua ấy, việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là đưa các chuyên gia có kỹ năng chuyên biệt tới hiện trường, đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giành lại sự sống cho những người còn mất tích.