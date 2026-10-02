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15 công nhân thiệt mạng vì lở tuyết ở Nepal

Thứ Sáu, 05:28, 02/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 15 công nhân Nepal đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi một trận tuyết lở vùi lấp trại leo núi mà các công nhân đang chuẩn bị cho các nhà leo núi nước ngoài ở miền trung nước này.

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Lực lượng cứu hộ vụ lở tuyết tại Nepal. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra ở khu vực núi Himlung Himal, cao 7.126 mét thuộc huyện Manang - nơi các công nhân của Nepal đang dựng lều và buộc dây.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể tại hiện trường và 1 người mất tích. Các thi thể dự kiến được đưa về thủ đô Kathmandu bằng trực thăng. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các nhà leo núi nước ngoài chưa đến được địa điểm đó.

Hàng năm, hàng nghìn du khách đổ xô đến Nepal để tham quan hoặc leo núi, tạo ra việc làm cho hàng chục nghìn người với vai trò hướng dẫn viên, người khuân vác và các công nhân dựng lều trại, cũng như trong các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, khi biến đổi khí hậu đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng và băng đá, công việc này ngày càng trở nên nguy hiểm.

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Nepal tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ quét

VOV.VN - Ngày 7/9, Nepal đã tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26/8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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