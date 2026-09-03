Nhóm hành hương may mắn thoát lũ quét khi hủy kế hoạch sang Nepal vào phút chót

Khu vực vừa xảy ra lũ quét ở Nepal nằm trên con đường hành hương quen thuộc của tín đồ đạo Hindu, nơi có núi Kailash, là nơi yên nghỉ của các vị thần Hindu, thần Shiva và vợ ngài Parvati. Đồng thời, đây cũng là thánh địa của Phật giáo… nên được coi là trung tâm tâm linh của trái đất và là ngọn núi thiêng nhất thế giới. Gần đó cũng có hồ Manasarovar cũng được coi là địa điểm linh thiêng.

Sức tàn phá của lũ quét ở Nepal vào hôm 26/8. Ảnh: AP.

Trong đó những tín đồ của Hindu cho rằng việc hoàn thành cuộc hành hương và tắm nước thánh ở hồ Manasarovar có thể gột rửa tội lỗi cả đời và giúp đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Vì thế khu vực này luôn thu hút rất nhiều người đến hành hương và cả khách du lịch. Đặc biệt khi năm nay là năm Bính Ngọ (tức Ngựa lửa), chỉ 60 năm mới có một lần, nên rất nhiều người đã chọn đến khu vực này để hành hương trong năm nay.

Chuyến hành hương gian khổ ở khu vực này kéo dài 53 km quanh núi Kailash được thực hiện ở độ cao trên 5000 mét nên những người hành hương thường được khuyên nên dành một thời gian ở khu vực này để làm quen với điều kiện không khí ít oxy và thời tiết trước khi leo lên khu vực ở độ cao cao hơn.

Ông Dixit Chauhan, chủ sở hữu công ty du lịch Rovale Travels cho biết theo kế hoạch, ông sẽ dẫn một đoàn 20 người đi hành hương trong đó có 8 người New Zealand đi qua cửa khẩu Gyirong sang Trung Quốc để đến núi Kailash vào hôm 26/8, đúng ngày xảy ra trận lũ quét. Tuy vậy, kinh nghiệm của những người đi trước cho thấy nên dành thời gian để mọi người làm quen với điều kiện không khí trước khi đi lên các khu vực có độ cao hơn nên ông Chauhan đã bất ngờ thay đổi quyết định đề nghị hướng dẫn viên để đoàn hành hương đi qua cửa khẩu sang Trung Quốc sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch, tức là vào hôm 25/8 để mọi người có thể nghỉ ngơi ở địa phận Trung Quốc trước khi chinh phục con đường gian khổ. Quyết định này đã cứu mạng sống của cả đoàn hành hương.

Ông Chauhan và cả đoàn hành hương đã sốc sau khi nghe tin về vụ lũ quét. Tuy vậy, sự kiện này không làm ông và nhiều người nản lòng khi ông Chauhan cho biết, ông vẫn muốn tiếp tục đến hành hương ở khu vực này trong tương lai.