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Nepal cứu 2 công nhân kẹt trong đường hầm, thắp lên hy vọng cho hoạt động cứu hộ

Thứ Sáu, 17:35, 04/09/2026
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VOV.VN - Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm bị sập sau thảm họa lũ quét ở Nepal, hai công nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, thắp lên hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót.

Lực lượng cứu hộ tại Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

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Lực lượng cứu hộ Nepal đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Reuters

Tại Nhà máy Thủy điện Trishuli 3A, nỗ lực cứu hộ đã mang lại tia hy vọng sau khi hai người được đưa ra khỏi hệ thống đường hầm bị sập. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều ngày, khi gần 900 công nhân tại các công trình thủy điện khác được cho là vẫn mất tích.

Một chuyên gia địa chất tham gia cố vấn cho chiến dịch cứu hộ cho biết lực lượng quân đội đang đào bới bằng tay tại một khu vực cụ thể ở phần phía trên của đường hầm bị sập. Đây được xem là vị trí có khả năng còn những khoảng không đủ để người mắc kẹt sống sót.

Lối vào đường hầm trước đó bị đất đá từ vụ sạt lở chặn kín. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cửa hầm vào sáng 31/8, sau đó mới bắt đầu quá trình đào bới và tiếp cận khu vực bên trong.

Việc phát hiện hai người còn sống sau nhiều ngày mắc kẹt đã mang lại hy vọng mới cho các đội cứu hộ, đặc biệt tại những công trình thủy điện khác, nơi số người mất tích vẫn ở mức rất lớn.

Tia hy vọng từ sâu trong đường hầm

Sau nhiều ngày không có dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng người vọng ra từ bên trong đường hầm.

Một trong những người được giải cứu là Sanjay Sah, 30 tuổi, quản lý kỹ thuật cơ khí tại nhà máy. Trong đoạn video được chia sẻ sau khi được đưa ra ngoài, Sah hỏi những người xung quanh về ngày tháng hiện tại, cho thấy anh hoàn toàn không biết mình đã bị mắc kẹt trong đường hầm bao lâu.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Sah được hỗ trợ bằng mặt nạ dưỡng khí sau khi được giải cứu. Nạn nhân này cho biết anh đã không kịp thoát thân sau khi dành thời gian hỗ trợ những người khác sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Sah chia sẻ khu vực đường hầm mà anh làm việc thường chỉ có một số ít người. Tuy nhiên, khi thảm họa xảy ra, có khoảng 40-45 người có mặt tại đây. Anh không giải thích rõ nguyên nhân khiến số người trong khu vực tăng cao vào thời điểm đó.

“Cứu mọi người là trách nhiệm của tôi”, Sah nói và cho rằng có thể vẫn còn người mắc kẹt bên trong đường hầm. “Tôi không nghĩ tất cả mọi người đều thoát được. Đường hầm rất dài”.

Trong những ngày bị cô lập dưới lòng đất, Sah chia sẻ anh cố gắng giữ tinh thần bằng cách niệm các câu thần chú Hindu. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu vực nơi Sah và một người khác được phát hiện, với hy vọng có thể tìm thấy thêm những người sống sót.

9 ngày sau thảm họa

Các cuộc giải cứu tại Trishuli 3A diễn ra trong bối cảnh Nepal đang trải qua những ngày đầy khó khăn sau thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng.

Theo các thông tin ban đầu, vào ngày 26/8 tuần trước, một khối băng lớn gần khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã tách khỏi sườn núi, gây ra sạt lở đất trên diện rộng và lũ quét nghiêm trọng.

Nhiều cộng đồng dân cư bị dòng lũ cuốn qua trong thời gian ngắn. Nhà cửa, trường học và nhiều công trình dân sinh bị phá hủy hoặc vùi lấp dưới bùn đất và các mảnh vỡ. Thảm họa đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích. Trong số các nạn nhân có cả du khách nước ngoài tới khu vực Himalaya để tham gia các hoạt động du lịch và hành hương.

Suốt nhiều ngày qua, lực lượng chức năng phải triển khai hoạt động cứu hộ trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Nhiều khu vực bị mất liên lạc, đường sá bị chia cắt do sạt lở, trong khi nguy cơ lũ quét và sạt lở tiếp diễn gây thêm trở ngại cho công tác tìm kiếm.

Hàng nghìn người đã được sơ tán hoặc giải cứu khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều nạn nhân đã tử vong. Tại một số khu vực, số lượng thi thể được đưa về quá lớn khiến các cơ sở bảo quản quá tải. Chính quyền Nepal được cho là đã phải tổ chức chôn cất tập thể đối với một số nạn nhân.

Cuộc chạy đua với thời gian

Tình hình của hàng trăm công nhân được cho là mắc kẹt trong hệ thống đường hầm của các nhà máy thủy điện đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với lực lượng cứu hộ.

Nepal đã huy động các đội chuyên trách để hỗ trợ tìm kiếm trong những đường hầm rộng lớn và bị bùn đất, đá cùng các mảnh vỡ chặn lối. Tuy nhiên, việc tiếp cận các khu vực sâu bên trong gặp nhiều khó khăn do nguy cơ sập thêm và điều kiện thiếu oxy.

Khi thời gian trôi qua mà không có dấu hiệu sự sống, hy vọng tìm thấy thêm người còn sống từng dần thu hẹp. Tuy nhiên, việc giải cứu thành công hai nạn nhân tại Trishuli 3A sau nhiều ngày mắc kẹt đã mang lại động lực mới cho các đội cứu hộ.

Các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tập trung vào những khu vực được cho là có thể tồn tại các khoảng trống bên trong đường hầm, nơi những người mắc kẹt có thể đã tìm được cách trú ẩn.

Cuộc giải cứu tại Trishuli 3A vì vậy không chỉ là nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích, mà còn trở thành cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm dấu hiệu sự sống giữa những khu vực bị bùn đất và sạt lở vùi lấp. Sau nhiều ngày thảm họa xảy ra, tiếng nói vọng lên từ sâu trong đường hầm đã trở thành tia hy vọng cho lực lượng cứu hộ.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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