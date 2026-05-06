Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine

Thông báo ngắn từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị từ phía Nga. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề quốc tế và tình hình quan hệ Mỹ - Nga, bên cạnh các thỏa thuận về lịch trình tiếp xúc song phương trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga không đề cập cụ thể đến chủ đề Iran, nhưng cho biết hai ngoại trưởng đã “trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay và quan hệ Nga - Mỹ”, đồng thời thảo luận về kế hoạch các cuộc tiếp xúc song phương sắp tới. Phía Moscow mô tả cuộc trao đổi là “mang tính xây dựng và thực chất”.

Cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột Ukraine, cũng như khả năng ngừng bắn do phía Ukraine đề xuất. Theo thông tin từ Điện Kremlin, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo trước đó có đề cập tới nguy cơ leo thang tại Trung Đông và vấn đề Iran.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump sau cuộc điện đàm gần đây với ông Putin cho biết nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực liên quan đến xung đột với Iran, đặc biệt là vấn đề làm giàu urani.

Đây là một trong những tiếp xúc ngoại giao cấp cao tiếp theo giữa hai bên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các vòng đàm phán trước đó giữa Washington, Moscow và Kiev chưa đạt được đột phá đáng kể.