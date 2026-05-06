Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine

Thứ Tư, 08:27, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Thông báo ngắn từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị từ phía Nga. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề quốc tế và tình hình quan hệ Mỹ - Nga, bên cạnh các thỏa thuận về lịch trình tiếp xúc song phương trong thời gian tới.

ngoai truong my - nga dien dam ve van de iran va xung dot tai ukraine hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga không đề cập cụ thể đến chủ đề Iran, nhưng cho biết hai ngoại trưởng đã “trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay và quan hệ Nga - Mỹ”, đồng thời thảo luận về kế hoạch các cuộc tiếp xúc song phương sắp tới. Phía Moscow mô tả cuộc trao đổi là “mang tính xây dựng và thực chất”.

Cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Rubio diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột Ukraine, cũng như khả năng ngừng bắn do phía Ukraine đề xuất. Theo thông tin từ Điện Kremlin, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo trước đó có đề cập tới nguy cơ leo thang tại Trung Đông và vấn đề Iran.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump sau cuộc điện đàm gần đây với ông Putin cho biết nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực liên quan đến xung đột với Iran, đặc biệt là vấn đề làm giàu urani.

Đây là một trong những tiếp xúc ngoại giao cấp cao tiếp theo giữa hai bên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, các vòng đàm phán trước đó giữa Washington, Moscow và Kiev chưa đạt được đột phá đáng kể.

Giang Bùi/VOV.VN
Mỹ xác định các "lằn ranh đỏ" của Iran trong đàm phán
VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang nỗ lực xác định những nội dung mà Iran sẵn sàng đưa ra thương lượng và coi đây là bước đi cần thiết hướng tới giải pháp ngoại giao.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran cho biết hệ thống mới đã chính thức vận hành, yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ
VOV.VN - Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran khẳng định không thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào UAE trong những ngày gần đây, đồng thời phát đi cảnh báo cứng rắn nếu lợi ích của nước này bị đe dọa.

