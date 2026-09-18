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Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

Thứ Sáu, 06:30, 18/09/2026
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VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX với hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/9, trong đó một số khu vực áp dụng các cơ chế đặc biệt do tình hình an ninh.


Ngày 18/9, Nga bắt đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX, đồng thời tổ chức hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp tại nhiều địa phương. Từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu chính thức bắt đầu mở cửa.

Quy mô và phương thức bầu cử Duma Quốc gia Nga

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tính đến ngày 1/7, Nga có hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Ngoài ra, có hơn 1,8 triệu cử tri Nga ở nước ngoài có thể tham gia bỏ phiếu ở 152 quốc gia. 

Cử tri bầu 450 đại biểu Duma Quốc gia, trong đó 1/2 được bầu theo danh sách đảng liên bang và phần còn lại bầu tại các đơn vị bầu cử 1 đại biểu. Có 10 chính đảng tham gia tranh cử theo danh sách liên bang.

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Cử tri Nga tham gia bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia - Ảnh: Kuban 24

Bên cạnh bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nhà hoặc sử dụng cơ chế “Cử tri cơ động” để bỏ phiếu tại địa điểm thuận tiện. Bỏ phiếu điện tử từ xa được triển khai tại 33 chủ thể liên bang, trong khi Thủ đô Moscow sử dụng hệ thống riêng.

Phát biểu tại Trung tâm Thông tin CEC ngày 17/9, Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong những điều kiện đặc biệt; đây cũng là lần đầu tiên các vùng lãnh thổ mới gia nhập Nga tham gia một cuộc bầu cử quốc hội.

Theo bà Pamfilova, đối với các địa bàn này và 8 chủ thể liên bang giáp biên, do rủi ro an ninh cao, áp dụng cơ chế bỏ phiếu đặc biệt nhằm hạn chế tập trung đông người tại các điểm bầu cử.

Các ủy ban bầu cử của 14 khu vực đã thành lập 177 điểm bỏ phiếu ngoại lãnh thổ tại 10 chủ thể liên bang, trong đó 66 điểm được bố trí tại Donbass và các vùng mà Nga gọi là Novorossiya. Tại Karelia, Vologda, Kaliningrad và Novgorod, các điểm bỏ phiếu đặc biệt được thành lập để quân nhân thực hiện quyền bầu cử.

Cũng theo bà Pamfilova, các ủy ban này được thành lập từ chính những quân nhân đang phục vụ, nhằm bảo đảm an toàn và tạo sự tin cậy trong quá trình bỏ phiếu. Ngoài ra, 10 điểm bỏ phiếu dành cho công dân Nga ở Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan được bố trí gần các cửa khẩu biên giới trên lãnh thổ các tỉnh Kaliningrad, Leningrad và Pskov.

Ứng dụng công nghệ mới và bảo đảm an toàn bầu cử

Một số công nghệ mới cũng được đưa vào cuộc bầu cử năm nay. Theo CEC, các ứng cử viên có thể mở tài khoản bầu cử từ xa; biên bản kết quả được truyền dưới dạng điện tử. Tại một khu định cư thuộc Khu tự trị Nenets, cơ quan bầu cử đang thử nghiệm truyền dữ liệu bằng kết nối vệ tinh. 

Đáng chú ý, hệ thống thông tin sử dụng trí tuệ nhân tạo có tên “Sashenka” (Сашенька) đảm nhiệm việc tiếp nhận các cuộc gọi tới CEC. Bà Pamfilovacho biết, hệ thống này có khả năng xử lý tới 1.000 cuộc hội thoại cùng lúc.

Để tăng cường an toàn tại các điểm bỏ phiếu, lần đầu tiên tại mỗi ủy ban bầu cử đều bố trí người phụ trách sơ tán, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa các hành động khiêu khích.

Trước đó, ngày 17/9, Trung tâm Thông tin CEC bắt đầu hoạt động tại Moscow. Trung tâm sẽ cập nhật diễn biến bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu và kết quả sơ bộ, đồng thời kết nối với các ủy ban bầu cử địa phương.

Hương Trà/VOV-Moscow
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