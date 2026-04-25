Nga cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba

Thứ Bảy, 11:13, 25/04/2026
VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua (24/4) tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba, đồng thời chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ đối với quốc đảo này.

Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời khẳng định Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết và Nga luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ lợi ích của chính mình.

Cuba đang trong khó khăn với tình trạng thiếu năng lượng và mất điện kéo dài. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bạn Cuba của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này, và trong bối cảnh bầu không khí đối đầu bị kích động, Nga khẳng định tình đoàn kết với chính phủ và với nhân dân anh em Cuba”.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở khoảng hơn 700.000 thùng dầu thô từ Nga đã đến Cuba. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Văn Huy/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico
Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

Cuba nhận được viện trợ từ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico

VOV.VN - Chính phủ Brazil, Tây Ban Nha và Mexico, ngày 18/4, đã cam kết tăng cường phối hợp viện trợ cho Cuba nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà ba nước cho rằng xuất phát từ việc Mỹ siết chặt cấm vận kéo dài đối với quốc đảo Caribe này.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào
Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ
Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

