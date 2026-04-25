Nga cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba

Phát biểu với các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời khẳng định Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết và Nga luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ lợi ích của chính mình.

Cuba đang trong khó khăn với tình trạng thiếu năng lượng và mất điện kéo dài. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bạn Cuba của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này, và trong bối cảnh bầu không khí đối đầu bị kích động, Nga khẳng định tình đoàn kết với chính phủ và với nhân dân anh em Cuba”.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở khoảng hơn 700.000 thùng dầu thô từ Nga đã đến Cuba. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".

