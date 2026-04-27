Nga cấm tự ý điều chuyển quân nhân lực lượng UAV

Phát biểu tại cuộc họp với đại diện các bộ ngành giáo dục, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin cho biết theo quy định mới, việc điều chuyển quân nhân thuộc lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) phải có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Nga và nhấn mạnh cần sử dụng lực lượng này đúng với chuyên môn được đào tạo. Các điều khoản trong hợp đồng phục vụ phải được tuân thủ nghiêm ngặt, trong đó chỉ huy các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng giải thích thêm quân nhân thuộc lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ được xuất ngũ đúng thời hạn hợp đồng, theo các sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Việc xóa tên khỏi danh sách quân số sẽ được thực hiện ngay trong ngày kết thúc hợp đồng.

Đây là động thái được cho là nhằm giữ chân và tối ưu hóa lực lượng chuyên môn cao khi vai trò của công nghệ không người lái ngày càng gia tăng trong hoạt động quân sự hiện đại.