Nga cấm tự ý điều chuyển quân nhân lực lượng UAV

Thứ Hai, 19:22, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga sẽ áp dụng quy định cấm tự ý điều chuyển quân nhân thuộc lực lượng tác chiến không người lái (UAV) sang các đơn vị khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao trong quân đội.

Phát biểu tại cuộc họp với đại diện các bộ ngành giáo dục, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin cho biết theo quy định mới, việc điều chuyển quân nhân thuộc lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) phải có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Nga và nhấn mạnh cần sử dụng lực lượng này đúng với chuyên môn được đào tạo. Các điều khoản trong hợp đồng phục vụ phải được tuân thủ nghiêm ngặt, trong đó chỉ huy các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

nga cam tu y dieu chuyen quan nhan luc luong uav hinh anh 1
Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng giải thích thêm quân nhân thuộc lực lượng thiết bị bay không người lái (UAV) sẽ được xuất ngũ đúng thời hạn hợp đồng, theo các sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Việc xóa tên khỏi danh sách quân số sẽ được thực hiện ngay trong ngày kết thúc hợp đồng.

Đây là động thái được cho là nhằm giữ chân và tối ưu hóa lực lượng chuyên môn cao khi vai trò của công nghệ không người lái ngày càng gia tăng trong hoạt động quân sự hiện đại.

Minh Phươngj/VOV-Moscow
Minh Phươngj/VOV-Moscow
Tin liên quan

Ukraine lần đầu sử dụng phương thức mới bắn hạ UAV Nga
VOV.VN - Ukraine được cho là đã đưa vào sử dụng một phương thức phòng thủ mới hiệu quả nhằm đối phó với các máy bay không người lái (UAV) Shahed mà Nga triển khai.

Dnipro hứng tập kích UAV Nga, Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse
VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang khi thành phố Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Nga ghi nhận một vụ cháy lớn kéo dài nhiều ngày tại cơ sở dầu khí ở Tuapse sau đòn tập kích được cho là từ Ukraine.

Nga gắn thẻ SIM điện thoại vào UAV để tấn công tầm xa vào Ukraine?
VOV.VN - Nga dường như đang tận dụng thẻ SIM Nga có khả năng chuyển vùng dữ liệu quốc tế ở các khu vực biên giới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Nga vào Ukraine.

