Ukraine lần đầu sử dụng phương thức mới bắn hạ UAV Nga

Trong bối cảnh xung đột đã kéo dài hơn 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, các UAV giá rẻ nội địa ngày càng đóng vai trò then chốt đối với cả hai bên. Cả hai quốc gia đều chứng kiến thương vong nhất định trên chiến trường và giao tranh trên bộ dần chuyển sang thế giằng co tiêu hao. Trước thực tế này, Nga đã sử dụng UAV Shahed, được sản xuất trong nước dựa trên thiết kế ban đầu của Iran, như một công cụ tác chiến chủ lực.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 19/4, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) cho biết Lữ đoàn 412 Nemesis đã đánh chặn thành công một đợt tấn công bằng UAV Shahed bằng cách phóng UAV Sting từ một tàu không người lái trên biển. Đây là lần đầu tiên phương thức này được sử dụng thành công để tiêu diệt UAV Shahed.

“Việc sử dụng các tàu không người lái mặt nước làm nền tảng triển khai UAV đánh chặn giúp mở rộng các hoạt động phòng không và tạo thêm một lớp bảo vệ cho các thành phố của Ukraine”, USF đăng tải trên mạng xã hội X.

Theo giới quan sát, nhiều cuộc tấn công của Nga nhắm vào các thành phố ở khu vực Đông Nam Ukraine và được triển khai qua Biển Đen. Chiến lược này phục vụ hai mục tiêu: gây sức ép tâm lý lên dân thường trong khu vực, đồng thời buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ trong các thỏa thuận hòa bình, tận dụng thực tế rằng Kiev thiếu năng lực hải quân. Vụ đánh chặn thành công mới đây có thể làm thay đổi tương quan chiến lược, củng cố khả năng bảo vệ các đô thị như Odesa của Ukraine.

Quân đội Mỹ hiện cũng chuyển hướng sang công nghệ UAV đã được kiểm chứng tại Ukraine để đối phó mối đe dọa từ Iran. Đặc biệt, Mỹ đang coi Ukraine như một hình mẫu, đẩy mạnh đầu tư vào các UAV giá rẻ phục vụ cho nhu cầu tác chiến của mình. Trong các kịch bản xung đột với Iran, Mỹ đã tiêu tốn đáng kể các hệ thống vũ khí đắt đỏ như tên lửa hành trình Tomahawk hay hệ thống phòng không Patriot. Riêng một quả tên lửa Patriot có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi toàn bộ tổ hợp cùng bệ phóng có thể lên tới hàng tỷ USD.