Nga cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ với tư cách nước chủ nhà Liên hợp quốc

Thứ Năm, 05:23, 28/05/2026
VOV.VN - Nga ngày 27/5 cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ với tư cách nước chủ nhà Liên hợp quốc sau khi không cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov tham dự cuộc họp Hội đồng Bảo an tại New York. 

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết ông Alimov, người phụ trách các vấn đề Liên hợp quốc của Nga, đã được phía Trung Quốc mời tham dự nhưng cuối cùng không được Mỹ cấp visa.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nebenzia gọi đây là “hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng” đối với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an của Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington đã vi phạm Thỏa thuận Trụ sở Liên hợp quốc năm 1947, theo đó Mỹ có trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận trụ sở Liên hợp quốc cho đại diện các nước thành viên.  Ông Nebenzia cũng cho rằng hiến chương Liên hợp quốc đang chịu áp lực nghiêm trọng.

Người phát ngôn Liên hợp quốc nhấn mạnh, Liên hợp quốc kỳ vọng nước chủ nhà cấp thị thực cho tất cả đại diện cần tham gia các hoạt động tại trụ sở ở New York. Bên cạnh Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dường như cũng không được cấp visa tham dự cuộc họp tương tự, dù phía Mỹ sau đó phủ nhận việc ngăn cản ông tới New York.

Cuộc họp Hội đồng Bảo an lần này tập trung vào việc duy trì Hiến chương Liên hợp quốc và thúc đẩy hợp tác đa phương trong bối cảnh xung đột và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu gia tăng. 

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ Nga Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia
Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ
VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

Mỹ gia hạn 30 ngày cho phép các nước tiếp tục mua dầu của Nga
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/5 công bố trên mạng xã hội X cho biết, phía Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày cơ chế cho phép các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga đang vận chuyển trên các tàu ngoài khơi, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. 

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/5 công bố trên mạng xã hội X cho biết, phía Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày cơ chế cho phép các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga đang vận chuyển trên các tàu ngoài khơi, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. 

Đại diện đặt biệt của ông Putin nói về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
VOV.VN - Ngày 17/5, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế cho rằng, các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dựng lên với mục đích chính trị, nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ngày 17/5, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư - kinh tế quốc tế cho rằng, các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được dựng lên với mục đích chính trị, nhằm làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump

