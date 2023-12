Nga chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án khí đốt Arctic LNG

"Tình hình xung quanh dự án khí đốt Bắc Cực 2 một lần nữa khẳng định tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với an ninh kinh tế toàn cầu. Người Mỹ vốn nói về sự cần thiết phải duy trì an ninh này nhưng thực tế lại theo đuổi lợi ích ích kỷ của mình. Họ đang cố gắng lật đổ các đối thủ cạnh tranh kinh doanh và đang phá hủy an ninh năng lượng toàn cầu. Những bước đi như vậy sẽ chỉ dẫn đến chuỗi cung ứng phức tạp hơn và giá tài nguyên năng lượng cao hơn cho người tiêu dùng cuối cùng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, hợp tác khai thác khí đốt giữa Nga và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục.

Tháng trước, Mỹ đã áp đặt một lệnh trừng phạt mới lên dự án Arctic LNG 2 của Nga, dự án khí đốt có quy mô lớn thứ 3 của quốc gia này, nhằm hạn chế hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của Nga. Đây là đòn trừng phạt tiếp theo của Mỹ nhằm vào Nga.

Quyết định của Mỹ đã khiến nhiều tập đoàn dầu khí lớn của thế giới rút khỏi dự án LNG 2 Bắc Cực của Nga do lo ngại các các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với cơ sở này. Nga hiện là nhà sản xuất khí đốt hóa lỏng lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Qatar và Australia.