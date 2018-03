Nga công bố biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ

Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến việc Mỹ mở rộng trừng phạt Nga ngày 15/3, Thứ trưởng Sergei Ryabkov nêu rõ: “Chúng tôi đang bắt đầu nghiên cứu các biện pháp đối phó . Tôi cho rằng Nga có thể thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng”.

Thứ trưởng Sergei Ryabkov công bố biện pháp đáp trả Mỹ. Ảnh: Arabnews.

Ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh, quyết định của Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt không có gì mới theo nhận định của Nga về hành vi của Mỹ trên trường quốc tế. Quyết định này dựa trên những cáo buộc vô căn cứ về việc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ.

Ông cho rằng: “ Bầu không khí căng thẳng và đối đầu với Nga ngày càng gia tăng tại Mỹ. Mỹ vẫn trượt dài trên vết xe đổ bất chấp lời kêu gọi của Nga thiết lập đối thoại và chấm dứt các biện pháp đẩy quan hệ hai bên xuống vực sâu”.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên áp dụng đạo luật Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) để áp đặt trừng phạt đối với công dân và các tổ chức của Nga.

Danh sách này bao gồm 12 cá nhân của Nga mà Cố vấn đặc biệt phụ trách điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ, ông Robert Mueller cáo buộc đã thông đồng với đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Thông tin liên quan đã được Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày 15/3./.