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Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine bắn phá Cộng hòa Nhân dân Donetsk

Thứ Bảy, 13:10, 01/08/2026
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VOV.VN - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm ngày 1/8. Quân đội Ukraine cũng thực hiện 39 cuộc tấn công vào các khu dân cư ở vùng lãnh thổ ly khai - Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong 24 giờ qua.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, ít nhất 9 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga rạng sáng 1/8.  

Một tòa nhà ở Kiev đã bị sập một phần sau đợt tấn công của Nga, khiến một số người bị mắc kẹt. Một số nhà kho cũng bốc cháy. Theo các nhân chứng, hơn một chục vụ nổ đã vang lên khắp thành phố. Một số khu vực bị mất điện.

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Khói bốc lên nghi ngút sau một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào Kiev, Ukraine sáng ngày 1/8 (Ảnh: Reuters)

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev trong những tháng gần đây, trong khi Ukraine vẫn chưa giải quyết được tình trạng thiếu đạn dược phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Đây là đợt tấn công lớn thứ hai nhằm vào thủ đô của Ukraine trong tuần này. Các cuộc tấn công diễn ra 2 ngày sau khi một tên lửa hành trình nghi là của Nga rơi xuống Ba Lan sau một đợt không kích vào nước láng giềng Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đã tổ chức 39 cuộc tấn công vào các khu dân cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong 24 giờ qua, khiến 10 dân thường bị thương.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk là một thực thể tại miền Đông Ukraine, được Nga sáp nhập vào tháng 9/2022, trong khi Ukraine coi đây là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Theo chính quyền Donetsk, quân đội Ukraine đã phóng tổng cộng 39 quả đạn, gây hư hại cho 6 cơ sở hạ tầng dân sự, một xe buýt điện, một xe buýt đường dài, một số xe tải và ô tô.

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Phan Tùng/VOV.VN (tổng hợp)
(Theo TASS, Reuters)
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