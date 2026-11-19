“Chúng ta cần hiểu châu Âu sẽ mang lại điều gì cho các cuộc đàm phán này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đề nghị, thông qua các kênh ngoại giao, rằng phía châu Âu hãy đến Moscow để xác định lập trường của họ. Sau khi điều đó hoàn tất, chúng tôi sẽ quyết định về việc tiếp tục đối thoại với Ukraine”, ông Putin lưu ý trong cuộc họp báo tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng "thật kỳ lạ nếu thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của chính châu Âu”; đồng thời khẳng định Nga không phản đối việc các nước châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại về Ukraine nhưng không đặt ra khung thời gian cụ thể.