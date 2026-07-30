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Kiev: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Thứ Năm, 06:38, 30/07/2026
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VOV.VN - Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, và không quân Ukraine cho biết, Nga đang tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Theo không quân Ukraine, các thành phố Dnipro, Kryviy Rih và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước này cũng đang bị tấn công.

“Nguy cơ tấn công tiếp theo vẫn còn”, ông Klitschko nói, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine ở trong hầm trú ẩn, theo CNN.

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Hậu quả một vụ tập kích Kiev. Ảnh: Ukrinform.

Tin tức này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ không quân Ukraine rằng Nga đang chuẩn bị một “cuộc tập kích quy mô lớn” vào thủ đô Ukraine. “Có khả năng cao cuộc tấn công sẽ được thực hiện tối nay”, ông Zelensky nói.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và yêu cầu ông cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tập kích đường không của Nga.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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