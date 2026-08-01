Thời sự quốc tế sáng 1/8: Nga phóng tên lửa phá hủy nhà máy UAV ở Kiev

Xem thêm: Ông Trump nói “không chắc” cho phép Ukraine tự chế tạo tên lửa Patriot
VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái mà còn tạo ra một trong những kho dữ liệu chiến trường lớn nhất thế giới. Khi được kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), nguồn dữ liệu này đang làm thay đổi cách thức tác chiến và định hình lại xu hướng chiến tranh hiện đại.
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VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thực hiện đòn không kích dữ dội nhằm vào các điểm tập trung binh sĩ của Ukraine tại hai tỉnh Kherson và Kharkov. Nga đã công bố video giội bom FAB-500 vào vị trí đóng quân của Ukraine.
VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thực hiện đòn không kích dữ dội nhằm vào các điểm tập trung binh sĩ của Ukraine tại hai tỉnh Kherson và Kharkov. Nga đã công bố video giội bom FAB-500 vào vị trí đóng quân của Ukraine.
VOV.VN - Một binh sĩ Ukraine cho biết mật độ máy bay không người lái (UAV) dày đặc đã khiến việc di chuyển ở tiền tuyến trở nên đặc biệt nguy hiểm, đến mức binh lính đôi khi phải đánh cược bằng mạng sống chỉ để di chuyển vài trăm mét.
VOV.VN - Một binh sĩ Ukraine cho biết mật độ máy bay không người lái (UAV) dày đặc đã khiến việc di chuyển ở tiền tuyến trở nên đặc biệt nguy hiểm, đến mức binh lính đôi khi phải đánh cược bằng mạng sống chỉ để di chuyển vài trăm mét.
VOV.VN - Ukraine ngày 30/7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.
VOV.VN - Ukraine ngày 30/7 đã sử dụng UAV để tấn công một kho ngũ cốc xuất khẩu lớn tại cảng Taman của Nga, ở eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov. Trong khi loạt tấn công của Nga cũng gây thiệt hại lớn về người cho phía Ukraine.