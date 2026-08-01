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Thời sự quốc tế sáng 1/8: Nga phóng tên lửa phá hủy nhà máy UAV ở Kiev

Thứ Bảy, 08:27, 01/08/2026
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VOV.VN - Một nhà máy sản xuất UAV thuộc sở hữu doanh nghiệp Mỹ tại Kiev bất ngờ bị tên lửa Nga phá hủy, đánh dấu diễn biến hiếm thấy có thể phản ánh bước leo thang mới trong cuộc xung đột.

Xem thêm: Ông Trump nói “không chắc” cho phép Ukraine tự chế tạo tên lửa Patriot

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Ukraine biến dữ liệu chiến trường thành vũ khí chiến lược trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái mà còn tạo ra một trong những kho dữ liệu chiến trường lớn nhất thế giới. Khi được kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), nguồn dữ liệu này đang làm thay đổi cách thức tác chiến và định hình lại xu hướng chiến tranh hiện đại.

PV/VOV.VN
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