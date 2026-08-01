Thời sự quốc tế sáng 1/8: Nga phóng tên lửa phá hủy nhà máy UAV ở Kiev

Ukraine biến dữ liệu chiến trường thành vũ khí chiến lược trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái mà còn tạo ra một trong những kho dữ liệu chiến trường lớn nhất thế giới. Khi được kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), nguồn dữ liệu này đang làm thay đổi cách thức tác chiến và định hình lại xu hướng chiến tranh hiện đại.