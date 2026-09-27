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Nga, Đức nối lại đối thoại sau 4 năm nhưng vẫn căng thẳng

Chủ Nhật, 12:14, 27/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 26/9 gặp nhau bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Quan hệ giữa Nga và Đức, gần như đóng băng kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra và tiếp tục căng thẳng sau vụ việc liên quan máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle ở miền Đông nước Đức hồi tháng 8.

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Quốc huy Đức bị gỡ khỏi trụ sở Lãnh sự quán Đức ở Saint Petersburg ngày 17/9 sau khi Moscow ra lệnh đóng cửa văn phòng này để trả đũa Đức (Ảnh: Reuters)

Dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn còn lớn được thể hiện qua phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov sau cuộc gặp. Ông cho biết không nghe được điều gì mới từ người đồng cấp Đức. Tuy nhiên, theo quan chức hai bên, các ngoại trưởng vẫn thảo luận về quan hệ song phương và cuộc xung đột tại Ukraine.

Nỗ lực khôi phục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul sử dụng cuộc gặp để kêu gọi ông Lavrov “làm mọi điều có thể” nhằm đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, theo một nguồn tin trong phái đoàn Đức.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng của Nga và Ukraine qua Biển Đen, vốn đã bị hạn chế đáng kể do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đã thảo luận với Ấn Độ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về các đề xuất bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen. Các phương án có thể bao gồm những thỏa thuận song phương giữa Nga và các nước này.

“Cần có những cuộc thảo luận riêng với phía Ukraine, không phải bằng ngôn ngữ của những lời đề nghị, mà đúng hơn là những yêu cầu”, ông Lavrov nói, đồng thời cáo buộc Ukraine đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực.

Ukraine khẳng định sẵn sàng tham gia các thỏa thuận và quy trách nhiệm cho Nga đối với những hậu quả của cuộc chiến và việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Wadephul nói với ông Lavrov: “Thời gian là yếu tố cấp thiết. Trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở các nước Nam bán cầu, tất cả các bên cần sẵn sàng tham gia một cách xây dựng”. Ngoại trưởng Đức cũng cho rằng “một giải pháp thực tế có thể mở đường cho những bước đi cụ thể tiếp theo”.

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Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (Ảnh: Reuters)

Đức tái khẳng định lập trường với Nga

Cuộc gặp giữa ông Wadephul và ông Lavrov cũng cho thấy sự nhạy cảm về chính trị đối với Berlin. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Đức đã thông báo với các đồng minh châu Âu về nội dung cuộc gặp.

“Tôi đã tận dụng cơ hội này để nhắc lại lập trường của chúng ta về cuộc xung đột Ukraine và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn, trước hết tập trung vào xuất khẩu ngũ cốc và cơ sở hạ tầng năng lượng”, ông Wadephul viết.

Chính phủ Đức trong tháng này kết luận Nga đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle. Berlin sau đó đóng cửa một lãnh sự quán và một trung tâm văn hóa Nga để đáp trả.

Đại sứ quán Nga tại Berlin bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là “một hành động khiêu khích bịa đặt” và làn sóng chống Nga mới tại Đức.

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Nga và Đức có thể cùng mở lại đường ống Nord Stream?

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev ngày 26/9 cho rằng Nga và Đức có thể cùng khởi động lại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị hư hại năm 2022.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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