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Nga hé lộ kết quả cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ

Thứ Sáu, 05:59, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 12/11, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin. Tại đây, hai bên đã thảo luận kết quả đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, nhất trí tiếp tục tiến trình đối thoại và thúc đẩy các bước đi nhân đạo.

Theo thông tin được Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đưa ra sau cuộc gặp, hai bên đánh giá các cuộc tiếp xúc ba bên Nga – Mỹ – Ukraine diễn ra ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi là mang tính xây dựng và hiệu quả. Nga và Mỹ nhất trí tiếp tục tiến trình đàm phán, ủng hộ sáng kiến tổ chức đợt trao đổi tù binh tiếp theo, có thể là đợt trao đổi lớn nhất từ trước đến nay. Các thông số cụ thể hiện đang được hai bên thống nhất. Kể từ năm 2025, Nga và Ukraine đã tiến hành 35 đợt trao đổi tù binh, với khoảng 5.000 người ở mỗi bên.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại điện Kremlin. Ảnh: Điện Kremlin

Liên quan đến triển vọng giải quyết xung đột, Tổng thống Vladimir Putin và các đại diện Mỹ cũng thảo luận về việc xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột. Theo ông Ushakov, Nga sẵn sàng cùng Mỹ và các nước châu Âu bắt đầu công việc này, trên nguyên tắc đảm bảo an ninh cho mỗi quốc gia. Nga tiếp tục nhấn mạnh những yêu cầu từng đưa ra năm 2021, bao gồm việc NATO không mở rộng, không đe dọa hay triển khai các hệ thống vũ khí gần biên giới nước Nga và khôi phục cấu hình bố trí lực lượng của NATO về trạng thái tại thời điểm ký Văn kiện nền tảng hợp tác và an ninh Nga – NATO.

Về vấn đề nhân đạo, các nhà đàm phán Mỹ đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin tổ chức một chiến dịch hỗ trợ người dân tại Konstantinovka, theo mô hình từng triển khai ở Oleshky. Nga cho biết sẵn sàng lập tức tiến hành rà phá bom mìn và phối hợp với phía Mỹ để chuẩn bị chiến dịch. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, Nga dự kiến mời các nhà báo Ukraine, châu Âu và các nhà báo Mỹ tới theo dõi hoạt động.

Ông Ushakov cho biết, ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường tới Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đại diện các nước châu Âu.

Nga hy vọng những thông điệp từ cuộc gặp tại Điện Kremlin sẽ được truyền đạt đầy đủ tới các bên liên quan. Nga và Mỹ cũng sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hương Trà/VOV-Moscow
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