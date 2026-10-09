Nga - Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông

Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quan hệ song phương Nga - Iran đang phát triển tích cực trên cơ sở Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện được hai nước ký đầu năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại Nga-Iran năm 2025 tăng hơn 21% và xu hướng này tiếp tục được duy trì trong 7 tháng đầu năm nay. Tổng thống Vladimir Putin cũng đánh giá hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội giữa hai nước đang phát triển tích cực, với nhiều hoạt động được tổ chức tại cả Nga và Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự lễ ký kết các văn kiện tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Về tình hình khu vực, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng đây hiện là vấn đề cấp bách nhất. Ông đánh giá Iran đang thực hiện những nỗ lực thực tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực, đồng thời đưa ra các đề xuất mới nhằm giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của mình để hỗ trợ Iran giải quyết tình hình.

Nhất trí với nhận định của người đồng cấp Nga, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá quan hệ Iran - Nga đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế đến hợp văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân. Ông nhấn mạnh hai nước có đủ ý chí chính trị để tiếp tục thúc đẩy quan hệ phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược đã ký kết.

Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng đánh giá cao lập trường của Nga trong việc phản đối chủ nghĩa đơn phương và ủng hộ xu hướng đa phương trong các vấn đề quốc tế và khu vực.