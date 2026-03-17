Nga kêu gọi các bên tại Trung Đông lập tức ngừng bắn

Tuyên bố nêu rõ Nga kêu gọi tất cả các bên trong xung đột ở Trung Đông ngay lập tức ngừng bắn, đưa tình hình trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán chính trị - ngoại giao. Nga đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, qua đó ngăn chặn những tổn thất và đau khổ đối với người dân vô tội.

Tuyên bố cũng đề cập tình hình an ninh tại các quốc gia Arab vùng Vịnh Ba Tư cũng như Iran, cho rằng việc bảo vệ thường dân phải là ưu tiên hàng đầu. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong khả năng của mình, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp hòa bình lâu dài, bền vững cho khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày (16/3), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, góp phần thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan đến Iran.