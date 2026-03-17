中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga kêu gọi các bên tại Trung Đông lập tức ngừng bắn

Thứ Ba, 05:29, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/3, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố tái khẳng định lập trường của Nga, kêu gọi các bên liên quan tại Trung Đông chấm dứt các hoạt động quân sự, ưu tiên giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng và bảo vệ dân thường.

Tuyên bố nêu rõ Nga kêu gọi tất cả các bên trong xung đột ở Trung Đông ngay lập tức ngừng bắn, đưa tình hình trở lại quỹ đạo đối thoại và đàm phán chính trị - ngoại giao. Nga đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, qua đó ngăn chặn những tổn thất và đau khổ đối với người dân vô tội.

nga keu goi cac ben tai trung Dong lap tuc ngung ban hinh anh 1
(Ảnh minh họa: TASS)

Tuyên bố cũng đề cập tình hình an ninh tại các quốc gia Arab vùng Vịnh Ba Tư cũng như Iran, cho rằng việc bảo vệ thường dân phải là ưu tiên hàng đầu. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định trong khả năng của mình, Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp hòa bình lâu dài, bền vững cho khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày (16/3), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải, góp phần thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan đến Iran.

Thu Hà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15/3, theo thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Thời điểm tổ chức vòng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tiếp theo chưa được xác định

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thực địa, thời điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải quyết xung đột hiện vẫn chưa được xác định.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ