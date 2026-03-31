Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng Vùng Vịnh bằng biện pháp chính trị - ngoại giao

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã tham dự Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Jordan, trao đổi sâu về tình hình quân sự - chính trị tại khu vực Vùng Vịnh đang leo thang hơn một tháng qua.

Ông Lavrov khẳng định, xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng con đường chính trị - ngoại giao. Nga phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Nga tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Arab Vùng Vịnh. Đồng thời, Nga phản đối mọi hành động lôi kéo các nước này vào xung đột, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là cơ sở năng lượng.

Các bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ trên các cơ chế đa phương, trong đó có khuôn khổ Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy ngừng bắn sớm và ngăn chặn xung đột lan rộng. Nga đồng thời kêu gọi thúc đẩy sáng kiến an ninh tập thể tại Vùng Vịnh, hướng tới ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.