  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng Vùng Vịnh bằng biện pháp chính trị - ngoại giao

Thứ Ba, 05:53, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự Hội nghị trực tuyến với các đối tác Arab Vùng Vịnh và Jordan. Tại hội nghị, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm chấm dứt leo thang căng thẳng, bảo đảm an ninh khu vực bằng đối thoại và tôn trọng lợi ích hợp pháp của các quốc gia liên quan.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã tham dự Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Jordan, trao đổi sâu về tình hình quân sự - chính trị tại khu vực Vùng Vịnh đang leo thang hơn một tháng qua.

Ông Lavrov khẳng định, xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng con đường chính trị - ngoại giao. Nga phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các nước trong khu vực.

nga keu goi giai quyet cang thang vung vinh bang bien phap chinh tri - ngoai giao hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Nga tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Arab Vùng Vịnh. Đồng thời, Nga phản đối mọi hành động lôi kéo các nước này vào xung đột, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là cơ sở năng lượng.

Các bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ trên các cơ chế đa phương, trong đó có khuôn khổ Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy ngừng bắn sớm và ngăn chặn xung đột lan rộng. Nga đồng thời kêu gọi thúc đẩy sáng kiến an ninh tập thể tại Vùng Vịnh, hướng tới ổn định lâu dài ở khu vực Trung Đông.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Vùng Vịnh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến
Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

VOV.VN - Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.

Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

VOV.VN - Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.

Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran
Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran

VOV.VN - Tehran đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công Iran, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các mối đe dọa.

Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran

Tehran phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ tấn công Iran

VOV.VN - Tehran đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối các nước Vùng Vịnh cho Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công Iran, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các mối đe dọa.

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công
UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chỉ trích những nước Arab và Hồi giáo lớn vì đã không ủng hộ các quốc gia Arab vùng Vịnh “trong giai đoạn khó khăn”.

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chỉ trích những nước Arab và Hồi giáo lớn vì đã không ủng hộ các quốc gia Arab vùng Vịnh “trong giai đoạn khó khăn”.

