Nga kêu gọi ngừng tấn công hạ tầng dân sự, thúc đẩy ngoại giao Trung Đông

Ngày 5/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi theo đề nghị từ phía Iran.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải lập tức chấm dứt các cuộc tấn công trái phép nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, công nghiệp và năng lượng, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Phía Nga cảnh báo nguy cơ đe dọa an toàn nhân viên và khả năng xảy ra thảm họa phóng xạ đối với toàn khu vực.

Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran, bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ - Israel ngày 3/4 (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga bày tỏ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng xung quanh Iran, kêu gọi từ bỏ chính sách tối hậu thư và đưa tình hình trở lại bàn đàm phán, đồng thời tránh những động thái tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể làm tổn hại tiến trình ngoại giao.

Cùng ngày, ông Sergey Lavrov tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vượng Nghị về tình hình Vùng Vịnh. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp Nga - Trung tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định lập trường chung trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, hướng tới ổn định và hòa bình bền vững tại Trung Đông.