中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga kêu gọi ngừng tấn công hạ tầng dân sự, thúc đẩy ngoại giao Trung Đông

Thứ Hai, 05:10, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông và Vùng Vịnh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran và Trung Quốc, nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự liều lĩnh, bảo vệ hạ tầng dân sự, đồng thời thúc đẩy giải pháp chính trị - ngoại giao lâu dài.

Ngày 5/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi theo đề nghị từ phía Iran.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải lập tức chấm dứt các cuộc tấn công trái phép nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, công nghiệp và năng lượng, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đang chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA). Phía Nga cảnh báo nguy cơ đe dọa an toàn nhân viên và khả năng xảy ra thảm họa phóng xạ đối với toàn khu vực.

nga keu goi ngung tan cong ha tang dan su, thuc day ngoai giao trung Dong hinh anh 1
Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran, bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ - Israel ngày 3/4 (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga bày tỏ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng xung quanh Iran, kêu gọi từ bỏ chính sách tối hậu thư và đưa tình hình trở lại bàn đàm phán, đồng thời tránh những động thái tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể làm tổn hại tiến trình ngoại giao.

Cùng ngày, ông Sergey Lavrov tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vượng Nghị về tình hình Vùng Vịnh. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp Nga - Trung tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định lập trường chung trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, hướng tới ổn định và hòa bình bền vững tại Trung Đông.

 

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: nga kêu gọi ngừng tấn công thúc đẩy ngoại giao trung đông diễn biến phức tạp tại trung đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truyền thông Iran công bố hình ảnh mảnh vỡ máy bay sau chiến dịch cứu hộ của Mỹ

VOV.VN - Video và hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy các mảnh vỡ máy bay bị cháy rụi tại khu vực phía nam tỉnh Esfahan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu một thành viên phi hành đoàn từ một máy bay chiến đấu bị bắn rơi.

Iran đánh giá cao Pakistan, chưa bao giờ từ chối đàm phán tại Islamabad

VOV.VN - Hôm qua (4/4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan, đồng thời khẳng định Tehran chưa từng từ chối đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải tại Islamabad nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Iran tuyên bố phá hủy thêm "máy bay của đối thủ" khi Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Hãng tin Tasnim hôm 5/4 dẫn nguồn Vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết, một số "máy bay của đối thủ" đã bị phá hủy trong quá trình chiến dịch giải cứu phi công Mỹ trong một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ