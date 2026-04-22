Nga khẳng định sẽ hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các dơn vị hành chính đô thị địa phương, Tổng thống Nga Putin bày tỏ tin tưởng rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ được hoàn thành. Ông Putin cho rằng, các hoạt động tác chiến luôn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song Nga hiểu rõ tiến trình và kết cục của chiến dịch.

Người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh, Nga sẽ không đưa ra những tuyên bố công khai về kết quả cuối cùng, mà tập trung triển khai nhất quán các nhiệm vụ và mục tiêu đã xác định.

Cũng tại buổi gặp, ông Putin cho biết, Nga đang từng bước thiết lập khu vực an ninh dọc theo tuyến biên giới với Ukraine.