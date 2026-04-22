Nga khẳng định sẽ hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Thứ Tư, 05:13, 22/04/2026
VOV.VN - Ngày 21/4, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các dơn vị hành chính đô thị địa phương, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự kiên định của Nga trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các dơn vị hành chính đô thị địa phương, Tổng thống Nga Putin bày tỏ tin tưởng rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sẽ được hoàn thành. Ông Putin cho rằng, các hoạt động tác chiến luôn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song Nga hiểu rõ tiến trình và kết cục của chiến dịch.

nga khang dinh se hoan thanh cac muc tieu cua chien dich quan su dac biet hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh, Nga sẽ không đưa ra những tuyên bố công khai về kết quả cuối cùng, mà tập trung triển khai nhất quán các nhiệm vụ và mục tiêu đã xác định.

Cũng tại buổi gặp, ông Putin cho biết, Nga đang từng bước thiết lập khu vực an ninh dọc theo tuyến biên giới với Ukraine.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Nga Ukraine lễ phục sinh Putin ngừng bắn
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/4
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 22/4/2026.

Nga: Việc nối lại trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba phụ thuộc vào Ukraine
VOV.VN - Hôm nay (21/4), Nga khẳng định tiếp tục duy trì sẵn sàng về mặt kỹ thuật để nối lại việc trung chuyển dầu mỏ sang Hungary qua đường ống Druzhba, song nhấn mạnh việc khôi phục dòng chảy phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của phía Ukraine.

Ukraine đặt cược vào robot nhằm thay thế 100% nhiệm vụ hậu cần nguy hiểm
VOV.VN - Ukraine đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lực lượng robot chiến trường, với kế hoạch mua tới 25.000 thiết bị và từng bước thay thế sự tham gia của con người trong các nhiệm vụ hậu cần tại tiền tuyến.

