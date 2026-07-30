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Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gặp nhau lần đầu tiên sau căng thẳng ngoại giao

Thứ Năm, 06:28, 30/07/2026
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VOV.VN - Ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua.


Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, an ninh của Ukraine không thể tách rời khỏi an ninh của Ba Lan. Theo ông, việc tăng cường khả năng phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định Ukraine cần thêm nhiều tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ các thành phố.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, xem xét kết quả chuyến thăm Washington gần đây của Tổng thống Zelensky và những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về biện pháp hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho hàng trăm nghìn người Ukraine tị nạn tại Ba Lan.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, hai bên đã trao đổi về các khoản đầu tư của Ba Lan vào Ukraine, hợp tác chống tên lửa đạn đạo và việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bên phải) và Tổng thống Ukraine Zelensky (bên trái) gặp nhau tại Lublin, miền Đông Ba Lan ngày 29/7 - Ảnh: president.gov.ua

Trước khi đến Lublin, Tổng thống Zelensky đã có chuyến công du tới Washington để tham dự lễ tang của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một chính khách đảng Cộng hòa ủng hộ Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump để thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy năng lực tự sản xuất vũ khí của Ukraine và tìm cách khôi phục tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Tusk và người đồng cấp Ukraine diễn ra trong bối cảnh vào cuối tháng 5 và tháng 6 vừa qua, quan hệ song phương từng rơi vào căng thẳng ngoại giao do bất đồng quan điểm.

Theo giới phân tích, cuộc gặp lần này không chỉ là dấu hiệu của sự khởi động lại đối thoại cấp cao Ba Lan-Ukraine, còn cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm an ninh khu vực.

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Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này.

Như Hoa/VOV-Praha
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