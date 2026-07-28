Ukraine ra mắt xe máy điện hai động cơ độc đáo để phục vụ tác chiến

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã hoàn tất việc chuẩn hóa và đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang nước này mẫu xe máy điện dẫn động hai bánh đầu tiên mang tên MUL.E. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, mẫu xe do một doanh nghiệp trong nước chuyên sản xuất trang thiết bị quân sự phát triển, dựa trên nhu cầu thực tế của quân đội trong bối cảnh xung đột cường độ cao.

Binh lính Ukraine sẽ nhận được một loại xe máy điện độc đáo sử dụng trên chiến trường. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

MUL.E được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ trên chiến trường như cơ động binh sĩ cùng vũ khí, vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ và sơ tán thương binh trên nhiều dạng địa hình, kể cả khu vực không có đường giao thông. Trong quá trình thử nghiệm, mẫu xe đã đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo thiết kế và chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự đặt ra.

Một trong những điểm nổi bật của MUL.E là hệ thống dẫn động hai cầu với hai động cơ hoạt động độc lập, giúp tăng khả năng sống sót khi một động cơ gặp sự cố. Xe vận hành gần như không phát ra tiếng ồn, có thể triển khai nhanh, thời gian hoạt động độc lập dài và phạm vi di chuyển lớn.

Bên cạnh đó, áp suất tác động xuống mặt đất thấp giúp phương tiện có khả năng chống chịu tốt hơn trước nguy cơ kích nổ mìn so với nhiều phương tiện hạng nhẹ khác.

Theo nhà phát triển, khi được sạc đầy, MUL.E có thể di chuyển gần 100 km. Khác với phần lớn xe điện thông thường, phương tiện vẫn có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi pin cạn nhờ được trang bị máy phát điện chạy xăng có thể tháo rời, lắp trên khung xe để sạc lại bộ pin chính.

Máy phát này cũng có thể hoạt động như một nguồn điện độc lập, phục vụ việc sạc điện thoại, thiết bị thông tin liên lạc, pin máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) hoặc cấp điện cho các đơn vị quân đội trong điều kiện dã chiến.

Trước đó, truyền thông Ukraine cho biết lực lượng quốc phòng nước này dự kiến tiếp nhận khoảng 1.500 xe máy trong năm nay - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Sáu doanh nghiệp sẽ tham gia cung cấp phương tiện, trong khi việc mở rộng số lượng nhà thầu được cho là đã giúp giảm giá trị hợp đồng khoảng 12 triệu hryvnia (gần 270.000 USD).