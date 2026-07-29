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Thời sự quốc tế sáng 29/7: Nga tấn công loạt mục tiêu ở Ukraine, Kiev nổ lớn

Thứ Tư, 09:05, 29/07/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết Nga vừa mở đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào Kiev, gây hỏa hoạn tại nhiều khu vực, trong khi Moscow tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu công nghiệp quốc phòng.

>>> Xem thêm:  Vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào “đế chế” bán lẻ Wildberries của Nga?

PV/VOV.VN
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