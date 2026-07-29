Thời sự quốc tế sáng 29/7: Nga tấn công loạt mục tiêu ở Ukraine, Kiev nổ lớn

VOV.VN - Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối thảo luận về các đề xuất và sáng kiến liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.
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VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện
VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.
VOV.VN - Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng nước này, thay thế bà Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức.
VOV.VN - Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng nước này, thay thế bà Yulia Svyrydenko chỉ sau một năm tại chức.
VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.
VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot là bước đi mang ý nghĩa dài hạn, song khó có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev trong thời gian tới.