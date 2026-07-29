Thời sự quốc tế sáng 29/7: Nga tấn công loạt mục tiêu ở Ukraine, Kiev nổ lớn

Phương Tây trao “bí kíp” vũ khí tối tân, Ukraine vẫn chưa thể bứt phá trước Nga

VOV.VN - Hàng loạt thỏa thuận cấp phép mới đang mở đường để Ukraine tiếp cận và tiến tới sản xuất một số vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây, từ tên lửa Patriot đến Storm Shadow và pháo hiện đại. Tuy nhiên, để biến công nghệ thành năng lực sản xuất thực tế, Kiev vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về thời gian, linh kiện