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Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine

Thứ Hai, 11:42, 14/09/2026
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VOV.VN - Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10/2026, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và một số quốc gia đề nghị hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán mới.

Theo phía Nga, hiện chưa có quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc gặp mới. Tuy nhiên, Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc nhằm thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đề nghị cung cấp địa điểm tổ chức đàm phán và Nga đánh giá đề xuất này là có thể chấp nhận được. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình hòa giải. Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff từng đề cập khả năng khởi động lại đối thoại ba bên.

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Một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào năm 2022. Ảnh: Sputnik

Trong bối cảnh đó, vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán tiếp tục được thảo luận. Một số nước châu Âu muốn được tham gia trực tiếp vào tiến trình, trong khi theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, việc châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể ảnh hưởng đến lập trường của các bên trong đàm phán.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ hôm 11/9, Tổng thống Nga, Vladimir Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến trực diện với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Trước đó, cùng ngày, Ủy ban châu Âu thông qua khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 6,1 tỷ euro cho Ukraine, trong đó có kinh phí mua tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác. Theo số liệu của Liên minh châu Âu, tổng giá trị hỗ trợ dành cho Ukraine từ năm 2022 đến nay đã vượt 220 tỷ euro, trong đó hơn 88,7 tỷ euro dành cho lĩnh vực quân sự.

Về khả năng nối lại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, Điện Kremlin cho biết Nga không loại trừ khả năng các cuộc đàm phán được tổ chức trở lại trong tháng 10. Về nội dung đàm phán, phía Nga khẳng định lập trường của nước này không thay đổi. Nga nhấn mạnh mục tiêu của nước này là một giải pháp toàn diện cho xung đột, thay vì chỉ thiết lập một khoảng dừng trong giao tranh. Điện Kremlin cho biết giữa Nga và Ukraine hiện vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc trong lĩnh vực nhân đạo, trong đó có trao đổi tù binh, thi thể và hỗ trợ đoàn tụ gia đình.

Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng vấn đề lãnh thổ tiếp tục là một trong những nội dung khó khăn nhất trong quá trình giải quyết xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó tuyên bố Kiev sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp trong một số lĩnh vực, trong đó có năng lượng và lương thực. Các bên hiện chưa đạt được thỏa thuận về một gói giải pháp tổng thể cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.

Hương Trà/VOV-Moscow
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