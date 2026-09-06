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Nga tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá

Chủ Nhật, 06:57, 06/09/2026
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VOV.VN - Trợ lý Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Mỹ vào ngày 5/9.

Cuộc gặp được đánh giá là “rất hữu ích”, song phía Nga không đề cập đến bất kỳ bước đột phá nào trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

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Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai đại diện của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã “trình bày một số ý tưởng về các hướng giải quyết khả thi”. Tuy nhiên, ông Ushakov không tiết lộ cụ thể nội dung các đề xuất này.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin nói với hai đặc phái viên Mỹ rằng Nga đang đạt được “tiến bộ thực sự” trên chiến trường và tin tưởng có thể hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết “tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột”.

Đây là những quan điểm mà Moscow đã nhiều lần đưa ra kể từ khi xung đột bắt đầu. Cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm rưỡi, trong bối cảnh cả Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa trong những tuần gần đây, trong khi tình hình trên nhiều khu vực tiền tuyến nhìn chung vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể.

Ông Witkoff và ông Kushner chưa đưa ra bình luận công khai về cuộc hội đàm. Đây là chuyến thăm Moscow đầu tiên của hai đặc phái viên Mỹ kể từ tháng 1/2026, với tư cách đại diện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc gặp, hai đặc phái viên Mỹ đã rời Moscow và dự kiến tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Zelenskiy vào ngày 6/9.

“Cuộc hội đàm không chỉ giới hạn ở việc trao đổi quan điểm về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Các vấn đề kinh tế và những dự án lớn có thể mang lại lợi ích chung cho cả Nga và Mỹ cũng đã được thảo luận khá chi tiết”, ông Ushakov cho biết.

“Nhìn chung, cuộc đàm phán diễn ra đúng thời điểm và mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên”, ông nói thêm.

Sau cuộc hội đàm, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên phụ trách đầu tư của Tổng thống Putin, đăng trên mạng xã hội X rằng đây là một “chuyến thăm kiến tạo hòa bình quan trọng”. Ông Dmitriev và ông Ushakov đều tham dự cuộc gặp.

Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp trước khi cuộc hội đàm bắt đầu, Tổng thống Putin đã ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy một giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong ba ngày do chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ tới Nga.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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